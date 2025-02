Náš útok bude zabijácký, věří sparťan Sadílek. Krásný gól z úcty neslavil

Nebylo to nakonec lehčí, než jste předpokládali?

„Nebylo to tak jednoduché, jak to asi vypadalo. Čekali jsme, že Slovácko bude hrát nakopávané balony na dva útočníky a bude to hodně o soubojích. Opravdu dobře jsme do utkání vstoupili, to byl klíč k vítězství. Ve druhé minutě jsme trefili tyčku, ve čtvrté padl gól. První branka nás uklidnila.“

Nedalo se hrát stejně i ve druhé půli?

„Chtěli jsme ještě víc tlačit, navýšit náskok. Ale náš výkon trošku spadl. Myslím, že jsme si výsledek hlídali, ale určitě jsme mohli dát víc gólů.“

Pochválíte se za krásný lob?

„Takhle se mi to povedlo někdy před půl rokem, nebo před rokem v přípravě. Upřímně jsem čekal, že rozhodčí bude pískat faul, tak jsem do míče jen tak pro jistotu kopl, aby letěl na bránu. Je zvláštní tady dát gól, hodně jsem toho tady zažil. Vnitřně člověk samozřejmě radost má.“

Ukázal Jan Kuchta hned v prvním utkání, že bude velkou a vítanou posilou?

„Určitě nám hodně pomůže. Musíme mít Kuchtiče dobře nastaveného. Je skvělé, že zase dobře pracoval. Vepředu máme obrovskou kvalitu a kluci si mohou vzájemně pomoct. Když budou všichni správně nastavení, náš útok bude zabijácký. Konkurence nás žene dopředu. Velmi dobrý výkon podal i Kofod Andersen. Je jenom dobře, když budeme všichni ve formě a budeme to trenérovi dělat těžké. Pak může tým růst.“

Jak po zimě vypadá celé mužstvo?

„Ve dvou zápasech v Lize mistrů jsme se prezentovali velmi dobře do defenzivy. Bylo na nás, jak na to navážeme v lize, kde budeme více dominantní a budeme muset víc vymýšlet.“

Nebylo vám až líto mladého domácího brankáře Jiřího Borka, jemuž návrat do Slovácka nevyšel?

„Je talentovaný a má hodně před sebou. Slovácko to ví, proto mu taky dalo šanci. Nemyslím, že za ty góly vyloženě mohl. Když vyběhl, souboj vyhrál. Kdybych minul branku anebo se to odrazilo jinak, bralo by se to tak, že zamezil šanci.“