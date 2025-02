Ščasný: Kuchta? Skvělý. Slavii chybí něco navíc, Hlavatého bych vyloučil

Tohle nebyla žádná hitparáda. Slavia vkročila do jarní části Chance Ligy vítězstvím nad Mladou Boleslaví po jediném gólu Tomáše Chorého. „Slavia má způsob hry založený na intenzitě, napadání po ztrátě balonu, což se projevuje na kvalitě při hře do zavřené obrany,“ zmínil expert deníku Sport Zdeněk Ščasný. Velkým tématem se stal návrat Jana Kuchty do Sparty. A co sporné situace v Liberci?