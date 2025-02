Fila i Prebsl jako ozvěny léta. „Posily“ Slavie z klubu po půl roce mizí

Po divokém víkendu je jasno. Jednou to vypadalo na Liberec, pak na Benátky, pak na Liberec… Nakonec ale Daniel Fila opravdu zvolil místo severu Čech sever Itálie. Slavia získá štědrých 100 milionů korun, ale splní se tak i přání hráče. Místo kolotoče hostování chce mít pevné místo v týmu, kterému patří. To je argument, který je v Edenu znatelný už od léta, Pražané se s ním setkali u Filipa Prebsla i Antonína Kinského.

Léto 2024 a v kádru Slavie se objevili tři noví hráči. Tedy staronoví, což možná mnohé fanoušky nepřesvědčilo, že jde o posily. „Filip Prebsl byl nejlepší hráč posledního zápasu, Daniel Fila byl skvělý v útoku a Antonín Kinský famózní v bráně. Přestaňte se tvářit, že nejsou velkými posilami jen proto, že se vrátili z hostování,“ odpovídal předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na sociální síti X jednomu ze skeptických fanoušků.

Únor 2025 a žádný z trojice už není v klubu, jeden má respektive k odchodu teprve výrazně vykročeno. Každý z nich prožil trochu jiný příběh, ale lze najít dost pojítek. Prebsl i Kinský v létě podepsali nové smlouvy, ale rozhodně nešlo o jednoduchá jednání.

Oba mírně řečeno zatlačili Slavii do rohu, po letech hostování už se nechtěli nikam stěhovat. „Pan Tvrdík si vždy myslí, že má karty v ruce on, ale s rodinou Kinských to bylo obráceně. Pan Kinský a Sport Invest tam museli hodně zatápět,“ vzpomínal bývalý sportovní manažer Pardubic Martin Shejbal.