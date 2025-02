Gólman Dynama do Serie A! Jednání do půlnoci, na čem přestup ztroskotal?

Závěrečný den přestupů přináší někdy neuvěřitelné příběhy. Jeden z nich prožíval budějovický brankář Martin Janáček. Nechybělo málo, a z aktuální pozice náhradníka v posledních Českých Budějovicích podepisoval smlouvu v Serii A! Klub skutečně poslal oficiální nabídku na klub, chystaný transfer se řešil do posledních minut. „Možná kdyby byl den času navíc, tak se to celé zrealizovalo,“ říká hráčův agent Jan Levý, se kterým iSport.cz mluvil o šokující přestupové možnosti.

Italské Benátky, aktuálně předposlední celek Serie A, do toho poslední přestupový den pořádně šláply. Mezi „last minute“ příchody je také český útočník Daniel Fila, mnoho nechybělo, a do Itálie se přesouval ještě jeden hráč z Chance Ligy.

V pondělí přišel server inFotbal s informací, že Benátky poslaly nabídku na budějovického brankáře Martina Janáčka. Web iSport.cz zjišťoval detaily a skutečně nešlo o nějaký žert, ale o reálnou možnost pro gólmana, aby se podíval do jedné z nejlepších evropských soutěží a chytal v lákavé turistické destinaci.

„V Benátkách probíhaly na pozicích gólmanů změny, vytipovali si ho na základě dat a dalšího skautování, chtěli ho přivést na pozici dvojky, trojky,“ potvrzuje pro Sport jednání hráčův agent Jan Levý.

„V pondělí přivedli novou jedničku (rumunský Ionut Radu, patřil Interu, v sezoně nastupoval na hostování v Bournemouthu), přesto Martina chtěli udělat také. Oslovili Budějovice, oficiálně jsme komunikovali s Michalem Rakovanem (zodpovědným za sportovní úsek Dynama). Řešili jsme to do půlnoci, nakonec to ale nedopadlo.“

Janáček odchytal na podzim za poslední Dynamo deset zápasů, povedl se mu například domácí zápas s Libercem (0:0). Ačkoliv tým i s ním v bráně často dostával příděly, gólman nepodával úplně špatné výkony na rozdíl od minulého jara, kdy dělal chyby. Teď měl jedinečnou možnost vyzkoušet top evropskou soutěž.

„Čekali jsme do poslední chvíle, zda se to podaří zrealizovat. V Benátkách potřebovali poslat pryč jiného gólmana, to se ale nepovedlo. Jejich sportovní ředitel mi psal, že tam nastal nějaký problém, a nestihlo se to. Kdyby byl den času navíc, možná se obchod zrealizoval,“ upřesňuje Levý.

Technický ředitel Benátek Cristian Molinaro se s překvapivým zájmem o gólmana Dynama ozval v pondělí dopoledne, jednání probíhala celý den. Benátky řešily na poslední chvíli i další hráče, mezi nimi dotáhly příchod útočníka Daniela Fily ze Slavie. Lidé ve vedení Dynama i kolem Janáčka s napětím čekali, jak celá akce dopadne.

Budějovice, kde na začátku jara dostal příležitost mladý Colin Andrew (20) byly ochotné brankáře, jemuž za půl roku končí smlouva, uvolnit. „Mrzí mě to za něj, viděl to jako obrovskou šanci se posunout,“ dodává Levý.