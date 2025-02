Halinský na EURO před Chaloupkem? Naběhaná Sigma, bomba v Karviné

Rok po odstartování videoplatformy liganaruby.cz a dva roky od založení iSkautu rozšiřujeme repertoár. Nový pořad s názvem ZOOM se bude každé úterý věnovat ligovým klubům výhradně mimo tuzemskou top čtyřku. Jakými dvěma zbraněmi Olomouc sejmula Plzeň? Kdo je v Karviné tikající bombou? Jak mohou Teplice promluvit do nominace trenéra Jana Suchopárka na červnové EURO U21? Nastartuje kouč Andreas Brännström záložníka Michala Ševčíka? A podrží týmy ze spodku tabulky své nové mladé brankáře? Nový díl každé úterý v 18:00.

ZOOM navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni, Spartě ani Baníku. Mnohem více se bude řešit boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. Posvítí se na místa, týmy, hráče, trenéry, ale i funkcionáře, o kterých se fotbalová veřejnost příliš nebaví. Včetně okénka do nižších soutěží a mládeže. Koho Kvása s Bártem vybrali za muže 20. kola Chance Ligy? A kdo by se naopak fotbalu už nikdy neměl věnovat?