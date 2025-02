Sparta po Hradci: 17 centimetrů i NEJ Kuchta. Hvězda nemocná, co odchody?

Šest bodů ze dvou zápasů a skóre 5:0. Spartě vyšel start do jarní části Chance Ligy na sto procent. „Jdeme pomalu nahoru,“ poznamenal obránce Martin Vitík po nedělní výhře 3:0 nad Hradcem Králové. V něm se podruhé za sebou trefil útočník Jan Kuchta. Co všechno zápas nejen z pohledu českého mistra ukázal?

„Jdeme pomalu nahoru, jsme víc svěží než na podzim,“ zdůraznil obránce Martin Vitík. „Máme čas trénovat, pracujeme na všem. To je velký rozdíl oproti podzimu, kdy jsme šli každé dva, tři dny do zápasu,“ pokračoval. Nyní mají před sebou zase pětidenní pauzu.

Spartě se vrátily energie a sebevědomí. Což je nejvíc vidět na individuálních výkonech. Filip Panák, kapitán letenského týmu, vyskakuje stejně jako před startem podzimní krize vysoko do středu hřiště, čímž pomáhá při výstavbě hry. Jde do kličky, riskuje. Byť při defenzivní činnosti prohrál souboj s Adamem Grigerem, který se dostal do samostatného úniku. Lukáš Haraslín přidal bleskové přešlapovačky s míčem a střely na branku. Kaan Kairinen běhá s větší lehkostí než před pár měsíci a Peter Vindahl vystaví stopku v klíčový moment.

Kuchta: dodavatel gólů i emocí

Útočník Jan Kuchta se trefil i ve druhém utkání jara, po Slovácku zapsal proti Hradci úvodní (tedy vítěznou) branku. „Odehrál opravdu velmi dobrý zápas, odskakoval si mezi řady, vracel se hluboko k naší bráně, k tomu ukázal emoce. To je to, co po hráčích chci, mám ho rád - stejně jako ostatní hráče v našem týmu,“ vykládal trenér Lars Friis.

V létě se přitom musel s útočníkem rozloučit. Kuchta nechtěl být čekatelem na šanci, lákala ho změna prostředí, a tak odešel do Midtjyllandu. „Zjistil, že tam tráva není zelenější a teď ho máme zpátky. Dostal se do toho zpátky, viděli jsme asi nejlepšího Jana Kuchtu. V Midtjyllandu to pro něj bylo těžké, neuspěl tam. Teď se mu podařilo skórovat ve druhém zápase v řadě, ale nejde jen o góly, ale o to, jak pracuje pro tým,“ chválil trenér.