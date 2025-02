Lerch: Nechceme lámat negativní rekordy. Posily? Pracujeme na tom

Ani tentokrát to nevyšlo. Po 21 utkáních má Dynamo stále pouze čtyři body za čtyři bezbrankové remízy a na první vítězství dál čeká. Série Jihočechů bez výhry v Chance Lize po nedělní prohře 0:1 proti Bohemians dosáhla na číslo 25, čímž Dynamo překonalo negativní rekord v samostatné historii v podání Benešova ze sezony 1994/95. „Oproti podzimu se tým zlepšil. Chceme ukázat, že Dynamo není trapné, a být konkurenceschopní,“ motivoval do zbytku sezony trenér Jiří Lerch.

Ani druhý jarní zápas vám nevyšel podle představ. Jak byste utkání zhodnotil?

„Museli jsme se poprat s některými absencemi. Chyběli nám Filip Havelka a Michal Hubínek, takže jsme ve středu hřiště neměli takovou herní kvalitu. Nevyšel nám úvod a stopeři nedokázali zachytávat útočníky Bohemky, pak z toho vyplynula i ta chyba a prohrávali jsme 0:1.“

Úvod zápasu vám vůbec nevyšel. Za prvních šest minut měli domácí tři velké šance a nakonec skórovali. V čem byla chyba?

„Připravovali jsme se na to. Věděli jsme, že Bohemka hraje vepředu ve třech a mají tam rychlé typy jako Drchala a Matouška. Neporadili jsme si s tím dobře a špatně jsme se zajišťovali.“

Ještě v prvním poločase jste dostali k dispozici penaltu, ale Jiří Skalák ji neproměnil. Jak velký vliv to mělo na zbytek zápasu?

„Určitě to ovlivnila. Kdybychom ji proměnili, bylo by to 1:1, celý zápas by vypadal jinak a možná bychom si odsud odvezli cenný bod. Nechci se ale vymlouvat a Skalimu nic nevyčítám, to se prostě stane. Ve druhé půli už jsme Bohemku trochu nechali hrát, ale chybí nám pořád ta předfinální fáze. Nejsme schopní se pořádně dostat do vápna. Budeme ale bojovat dál. Zachránit ligu už bude těžké, ale chceme to dohrát se vztyčenou hlavou.“

Byl Jiří Skalák na penaltu určený od realizačního týmu, nebo to bylo na domluvě hráčů?

„Rozhodnutí trenérů to nebylo. Necháváme to na těch zkušených hráčích, což je Zdeněk Ondrášek a Jirka Skalák. Oni se domluvili takhle, vzal to na sebe Jirka Skalák…, ale nic mu nevyčítám.“

Zkušené posily na cestě

Vaše situace už je opravdu hodně kritická a vypadáte, že se sestupem už trochu počítáte. Pokusíte se přesto ještě získat před koncem přestupového období nějaké další posily?

„Pracujeme na tom a během týdne by se něco mělo uskutečnit. Teď máme i těžký los, čeká nás Jablonec, Sparta a Baník, ale pokusíme se zabojovat a i ty posily by nám měly pomoct zamíchat poslední skupinu. Bude to ale hodně těžké.“

Když mluvíte o posilách, jména asi neprozradíte, ale jde o hráče s ligovými zkušenostmi, nebo třeba někoho ze zahraničí?

„Jsou to hráči ze zahraničí s velkými zkušenostmi. Ještě to není dotažené na 100 %, ale až se to stane, tak se to sami dozvíte.“

Budete se při doplňování kádru už ohlížet na budoucnost ve druhé lize?

„Tam jsou dva faktory. Mohli bychom do hry víc dávat mladé a perspektivní běhavé kluky, ale zároveň chceme ligu dohrát se vztyčenou hlavou a netrhat ty rekordy, které tady zatím trháme. Proto se koukáme po zkušených hráčích, kteří by nám pomohli ještě v tomto půlroce.“

Nemrzí vás teď o to víc podzim, kdy jste byli odvolaní po dvou kolech a za špatné postavení tabulce vlastně moc nemůžete?

„Nechci tady zmiňovat, co bylo a co nebylo. My jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a pokusíme se to ještě zvládnout. Podle mě je teď projev týmu úplně odlišný, kluci makají a chtějí jít za vítězstvím. Pořád ale doplácíme na nezkušenost, což tentokrát předvedl Honza Brabec, ale i s tím by nám měli pomoct nově příchozí hráči.“

Jak moc složité je udržet kabinu v nějakém pozitivním rozpoložení, a jaká je tam atmosféra, když všichni v klubu vědí, v jak velkém problému jste?

„Samozřejmě je to těžké. Mluvíme o tom s kluky a oni sami cítí, že je tam obrovský rozdíl. My ale chceme ukázat, že Dynamo není tak trapné, jak bylo, a že budeme konkurenceschopní.“