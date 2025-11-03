Komise: Plzeň měla proti Teplicím dohrávat v deseti. Penalta v Ďolíčku správně
Fotbalista Plzně Prince Adu měl dostat v utkání 14. kola první ligy v Teplicích druhou žlutou kartu za faul na Denise Halinského. Pochybili pouze sudí na hřišti v čele s hlavním Dominikem Starým, videorozhodčí zasáhnout nemohl, protože se nejednalo o přímé vyloučení za červenou kartu. Komise rozhodčích to uvedla v komuniké.
Adu v první minutě nastavení za stavu 1:1 zasáhl Halinského vysokou nohou, a protože už jednu žlutou kartu měl, druhá by znamenala vyloučení. „V 91. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil druhou žlutou a následně červenou kartu hráči hostujícího družstva č. 80 (Adu), který ve snaze hrát míč zasáhl soupeře kopačkou do hlavy. Jednalo se o přestupek na žlutou kartu, VAR proto správně neintervenoval,“ vysvětlila komise.
O chvíli později Červ fauloval za červenou kartu unikajícího Bílka, plzeňského kapitána však zachránil videorozhodčí a ofsajdové postavení teplického záložníka. Nešťastný závěr domácích završila osmá minuta nastavení a vítězná branka Václava Jemelky.
Potenciální vyloučení bylo ve hře i v duelu Mladá Boleslav - Olomouc (1:4). Stoper hostů Abdoulaye Sylla ve 34. minutě před rohovým kopem udeřil rukou do rozkroku Filipa Matouška, podle komise však udělil sudí Lukáš Nehasil správně jen žlutou kartu za nesportovní chování, protože šlo o zákrok s minimální intenzitou.
Rozhodčí správně vyhodnotili i dvě penaltové situace v utkáních 14. kola. V zápase Bohemians 1905 - Hradec Králové kopali domácí pokutový kop po souboji faulujícího Daniela Horáka s Lukášem Hůlkou. „Hráč hostujícího družstva č. 26 (Horák) držel oběma rukama hráče domácího družstva č. 28 (Hůlka), na kterého směřoval míč, a tímto držením způsobil jeho pád,“ uvedla komise. Penaltu neproměnil Eric Ramírez a „Klokani“ prohráli 1:2.
Pokutový kop naopak nenařídil Pavel Orel v Jablonci, kde domácí podlehli 1:3 Zlínu. Brankář Stanislav Dostál dle komise zasáhl nejprve míč a až následně ve skluzu trefil Alexise Aléguého, o faul se tedy nejednalo.
Na základě schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem momentům z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další situace veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu