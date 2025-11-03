Předplatné

Poprvé v životě na Bohemians: emoce, top výhled v Ďolíčku a nejlepší klobása v lize

Souboj před brankou Hradce Králové
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové v akci
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové
Radost Nelsona Okekeho z branky do sítě Hradce Králové
Tomáš Petrášek v hlavičkovém souboji s Júsufem Hilálem
František Čech skluzuje před Janem Kovaříkem
Nákres umístění nového stadionu Bohemians
Michal Kvasnica
Chance Liga
Stačilo se v pořadu Liga naruby Zoom zmínit, že redaktor Michal Kvasnica ještě nikdy nebyl v Ďolíčku - a reakce Bohemians byla bryskní. Klokanklub ho pozval na domácí zápas se vším všudy. „Upřímně to ve mně zanechalo silné emoce,“ hodnotí Michal Kvasnica návštěvu zápasu Bohemians -Hradec Králové (1:2).

  • Dozvíte se, kam je nejlépe vyrazit na pivo před zápasem,
  • Podíváme se, jak vypadá začátek stavby nového stadionu.
  • Rozebereme fenomén náměstíčka za hlavní tribunou,
  • A dojde také na poločasovou ochutnávku údajně nejlepší klobásy v lize.
  • Co se po utkání ve Vršovicích nejvíc rozebíralo?

