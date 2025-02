Hapal: Pokorného si dovedu představit v Baníku. Owusu bude lepší než Fomba

Kdo z těch, kteří hráli se Sigmou, nebyl fit?

„Filip Kubala měl ještě ráno zvýšenou teplotu, taky Patrick Kpozo. Sam Grygar ji zase měl po zápase, takže spousta hráčů nebyla v kondici. Proto možná fotbal vypadal z naší strany takto, ale o to víc si cením a vážím kluků, že tam odevzdali všechno.“

Aspoň vám to ukázalo morálku, že?

„Určitě. Neskutečnou. Už jsem tady nějakou dobu a určitě si vzpomenete, že jsme odehráli dobré zápasy. Teď jsme vzpomínali v kanceláři na Jablonec doma. Prohráli jsme, protože soupeř si vytvořil jednu šanci a gól nám prostě dal, i když jsme nehráli vůbec zle. Teď si ale myslím, že mužstvo dozrálo k tomu, že takové zápasy zvládne i na jeden gól. Nevzpomínám si na šanci Sigmy. Ale i ona je oslabená, chybí jim útočníci, Mikulenka alternuje na hrotu, takže proto asi nemá takovou sílu nahoře. Byli ve větším držení míče, kombinovali, ale my jsme byli dobře v bloku a čekali na situace. Mohli jsme rozhodnout daleko dříve.“

Hlavně Filip Kubala...

„Nebudu mu nic vyčítat. Nevyšlo mu to, musím se s ním o tom pobavit, ještě jsem s ním nemluvil. Hlavně ta druhá situace, kde si možná už podvědomě myslel, že to tam jen uklidí a přejelo mu to přes nohu. A u první šance nebylo dobré zakončení. Nezvládl ho technicky. Na druhou stranu je Filda hráč, který to umí, prokazuje to v tréninkovém procesu a jednou už to zlomit musí. Vyčítat mu to nebudu. Dost situací nám vytvořil, udržel balony, což je fajn, i když je jasné, že jako útočník je hodnocený od gólů. Myslím si, že i on sám s tím vnitřně bojuje, ale snad přijde utkání, které nám naopak rozhodne.“

Třeba jako Michal Kohút, jenž se výborně aklimatizoval, viďte?

„Míša je zkušený ligový hráč. Ve Slovácku si prošel zdravotními problémy, ale pro ty zkušenosti jsme ho brali. Myslím, že je to z něj cítit. Hrál první zápas doma před vlastními fanoušky, měl motivaci a odehrál to výborně. Klobouk dolů, zapadl velice rychle, je to fotbalista. To jsme o něm věděli. Hlavně je výborně fyzicky připravený.“

Matěj Šín bude kdy?

„Vzali jsme ho na lavičku spíše pro to, aby strašil, ale jinak je fit, připravený. Dal si nějaký horizont, kdy by chtěl být na sto procent připravený, ale myslím, že noha drží. Trénuje naplno, možná má jen fyzické manko, chybí mu asi změny směru a zápas ve větším tempu, ale do toho dojde. Tentokrát jsme ho tam měli na strašení, věděl jsem, že ho do zápasu nedám, ale aspoň cítí, že je blízko. Viděl jsem, co dělal v Turecku i teď po návratu, ale nechtěli jsme nic uspěchat. Byla to zlomenina, takže každý týden navíc je dobrý.“

O příchodech už nepřemýšlíme

Naopak čekat už nemusíte na to, jak se vyvrbí situace u Ewertona a Al Ahly. V Egyptě skončilo přestupní okno, ulevilo se vám?

„S Ewem mám výborný vztah, myslím si, že se mnou mluví na rovinu. Nějak se rozhodl, já to kvituji. Jsem rád, že tady takového hráče máme. V prvním poločase to byl v konstruktivitě náš nejlepší hráč. Také nám vypadl kvůli zdraví, ale minule odehrál přes šedesát minut, teď skoro devadesát, takže věřím, že se do toho dostane i po fyzické a běžecké stránce. Vždycky bývá zklamaný, když nedokáže vstřelit branku nebo jinak přispět, nerad chodí ze hřiště dolů, ale myslím, že když zápas skončí a ještě se vyhraje, tak pak hlava zafunguje a on je zase usměvavý kluk. (úsměv) Uvidíme. Jsem rád, že se takhle rozhodl.“

Jak se vám líbil Michal Fukala se Samuelem Grygarem?

„Zvládli to, pracovali. Samozřejmě bylo trošku cítit, že dlouho na hřišti nebyli, takže součinnost nebyla optimální, byť jsme měli po přípravném období. Ale i oni tam nechali všechno. Třeba Fuky měl v týdnu bolesti hlavy, vypadalo to, že nám také lehne a nakonec řekl, že ne, protože na šanci čeká hrozně dlouho. Udělal všechno pro to, aby nastoupil. Jsem rád, že to zvládl. Sam Grygar byl podobný případ. Před utkáním byl trochu nemocný, ale věděl, že bude hrát. A nakonec je to jeho první utkání v základní sestavě, ve kterém jsme bodovali. Na Slavii i na Slovácku jsme prohráli. Dal tam srdíčko, byl za to odměněn.“

Do konce přestupního termínu zbývají necelé dva týdny. Bude se ještě něco dít?

„Teď o ničem nespekulujeme. Muselo by se něco udát, protože kádr je silný. Navíc na některé hráče ještě nedošlo, hlavně na ty nové, ale chce to čas. Třeba Kornezos k nám přišel na poslední chvíli a nechceme to uspěchat. Chceme ho připravit tak, aby byl nachystaný do zápasů. To je poslední příchod, o dalším nepřemýšlíme. Muselo by to být něco speciálního.“

Budete s Kornezosem pracovat podobně jako před dvěma lety s Eneem Bitrim? Čili zabudovávat ho postupně, protože i Albánec měl zpočátku problém s kondicí a intenzitou?

„Určitě. Oba jsou podobní postavou, ale jinak rozdílní, protože George mi připadá fotbalovější, techničtější, hráč do rozehrávky a konstrukce. Hlavně je na tom výborně rychlostně, takže na toto sázíme. I on sám ale říká, když spolu mluvíme, že potřebuje čas a prostor to navnímat. Řeckou ligu hrál pravidelně, takže rozehraný by měl být, akorát to tempo a agresivita je trošku jiná. A styl tréninku je další věc. Navíc po návratu z Liberce vykazoval nějaký problém se svaly, takže bychom byli neradi, kdyby se zranil.“

Owusu vypadá výborně

Mrzí vás, že se vůbec neprosadil Issa Fomba?

„Nechci být kritický, ale myslím si, že k nám nepřišel dobře připravený po fyzické stránce, což ukázaly testy na zimní přípravu. Ano, čekali jsme od něj trošku víc. Měl být náhradou za Eweho na levou stranu, protože ve Vyškově tam hrál. A musím říct, že když jsem ho tam viděl, vypadal velice dobře. Bohužel mu to nějak nesedlo, proto jsme se rozhodli, že se vrátí zpátky do Vyškova.“

Dennis Owusu bude lepší?

„Stoprocentně, byť tentokrát jsme ho tolik nevyužili. Měl jednu situaci, kdy to řešil přihrávkou, ale v tréninku vypadá výborně. Teď nastoupil do prvního zápasu, všechno včetně atmosféry je pro něj nové, ale předpoklad má velký.“

Nejsou pro vás tématem žluté karty Tomáše Zlatohlávka? Jako útočník jich nasbíral už osm...

„Trošku jsme se o tom bavili a on dostane osmou kartu... Ty brďo, tolik nemá ligových zápasů, kolik má karet. (usmívá se) Ale jo, dohrál to, měl loket v obličeji, tak mu ji udělili, i když jsme se trochu divili, protože z naší z lavičky to tak nevypadalo. Na záznamu to ale bylo. Bohužel nebude na Slavii.“

Mimochodem, právě z Olomouce jste v zimě chtěli Jakuba Pokorného a Jana Vodháněla. Proč?

„Nebyl jsem tady, když Poky odcházel z Baníku Ostrava. Já ho vidím a v Sigmě Olomouc vyrostl ve velice zkušeného a kvalitního stopera. Proto jsme na něho líčili, ale nevím, jak to dál pokračuje. Asi má v úmyslu spíše odejít někam do zahraničí. Ale možná se to nějak vyvine, ve fotbale se za 24 hodin může změnit cokoliv. (úsměv) Určitě bych si takového hráče tady dovedl představit. U Vodháněla je to o smůle s vážným zraněním. Teď ani nevím, jestli už je po operaci. První informace byla, že to jsou křížové vazy. Byl to rozdílový hráč, který umí dát gól, má výbornou levačku, a i když byl v Olomouci spíše žolík, tak předpoklad měl dobrý.“

Na Slavii budete zdravotně ready?

„Obavy mám, ale nechceme to odkládat, pokud budeme fit. Teď někteří hráči leží, věřím, že se z toho dostanou. Jinak máme kádr dost široký. Trošku mě to mrzí, ale uvidíme. Hráčům jsme dali dva dny volno, sejdeme se ve středu. Kluci mají individuální přístup. Když bude někdo chtít si udělat regeneraci, tak budou chodit ve skupinkách po dvou, po třech, aby nebyli pohromadě. Zkusíme udělat všechno pro to, aby ani v kabině nic nebylo, takže ji vydezinfikujeme a počkáme, co to udělá.“