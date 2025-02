Talent Chukwuebuka trápil Chytila a překvapil: výborná typologie

Na jeho jméno si z voleje jen tak nikdo netroufne. Ani v Pardubicích se s vyslovováním plného znění, tedy Enyiazu Chukwuebuka, příliš netrápí a stopera oslovují „Enzi“. Že ale v únoru naskočí do ligového zápasu, v klubu zhruba před měsícem nikdo nečekal. „Potřebuje hodně času,“ uklidňoval tehdy trenér David Střihavka. Ale zdravotní trable ostatních poslaly mladého leváka na plac snad do nejtěžšího možného testu – proti Slavii. I přes zaviněnou penaltu jej zvládl dobře.

Jindřich Trpišovský si hodinu před utkáním asi musel jeho jméno vyhledávat na internetu. Kdo že to nastoupí za Pardubice na stoperu? Pravdou je, že toho o devatenáctiletém Chukwuebukovi k zjištění moc není. Kdo nesleduje pardubické béčko, nejspíš o něm nikdy neslyšel. Pokud tedy 15. ledna nezamířil na přátelské utkání áčka Východočechů proti Viktorii Žižkov.

Mladík odehrál druhou půli utkání a přítomného redaktora Sportu svým výkonem ihned zaujal. Kromě soubojových dovedností předvedl i to, na co proti Slavii neměl příliš prostoru – přebíral iniciativu v rozehrávce a levačkou se místo alibistických přihrávek neustále snažil hledat spoluhráče mezi liniemi. I proto na jeho osobu po výhře 4:2 ihned mířil dotaz.

„Souhlasím, je to velice zajímavý hráč. Výborná typologie – levá noha, výborný ve vzduchu, umí dát přihrávku,“ přitakal trenér David Střihavka, ale ohledně Nigerijcovy blízké budoucnosti byl skeptický. „Potřebuje ještě hodně času. Na ligový fotbal to zatím nevidím, potřeboval by odehrát ještě nějaké zápasy za B-tým.“