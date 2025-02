Chramosta v Klubu ligových kanonýrů: Je to velká meta a jsem její součástí

Ve čtyřiatřiceti letech vstoupil Jan Chramosta do Klubu ligových kanonýrů. Jubilejní 100. trefu zaznamenal jablonecký útočník v Českých Budějovicích, když proměnil penaltu, kterou zařídil svým průnikem do šestnáctky Dynama, kde ho stáhl k zemi domácí obránce Križan. Jablonec nakonec ve 22. kole Chance Ligy odvezl všechny body po vítězství 3:2.

Při zákroku budějovického stopera jste využil své rychlosti, přesto o platnosti penalty rozhodoval až VAR. Doufal jste, že se nedovolený zákrok prokáže?

„Bál jsem se hlavně toho, že by to mohl být ofsajd, ale nakonec nebyl. Sice jsem si ho hlídal, ale dozadu jsem úplně neviděl.“

Byl jste hned rozhodnutý, že se exekuce ujmete, přestože jste byl sám faulovaným hráčem?

„Štěpánek za mnou přišel, že to bude kopat, zkoušel na mě nějaký vtípeček. Bylo jasné, že ji budu kopat já, nebyl jsem tak zraněný, že bych ji kopnout nemohl. Penalty proměňuju, tak jsem rád, že se mi to povedlo i tentokrát.“

Cítíte úlevu, že meta je dosažena a zvýšená nervozita s tím spojená se už nedostaví?

„Je to super, že jsem to zvládnul a nemusel jsem na to čekat extrémně dlouho. I když do toho čekání přišla pauza, takže hodně lidí o tom vědělo. Kluci v kabině to vnímali, rodina, všude kam jsem přišel, až mě to mile překvapilo, kolik lidí to vědělo. Asi je to velká meta a já jsem rád, že jsem toho součástí.“

Když se v rychlosti ohlédnete za stovkou gólů, vybavíte si některý oblíbený?

„Nad tím jsem zatím nepřemýšlel, je to příliš čerstvé. Na první dobrou mne napadnou ty nejhezčí góly, třeba gól Spartě patičkou. Góly jsem dával spíš z vápna, asi tak 97 gólů pravou, dva levou a jeden hlavou.“

Na první gól si určitě vzpomenete, že?

„To jo, to bylo v Příbrami, kde jsem zavíral zadní tyč a se štěstím to propadlo. Myslím, že podobně šťastných bylo víc. Ale ten první si člověk vždycky vybaví.“

Plánujete oslavu?

„Nic jsem neplánoval, když to ještě nebylo. Ale jak to padlo a máme dva dny volna, tak si to o nějakou oslavičku říká. Jsem pokladník, nějak si to se sebou vyřeším.“

Oslavný rituál před jabloneckou lavičkou byl spontánním nápadem, nebo čítal prvky připravené choreografie?

„Je pravda, že tohle nebyla náhoda, měli jsme to připravené. Na domácím stadionu byly připraveny opravdové dveře. Ale říkal jsem kustodovi, ať je do Budějovic nebere, že to je zbytečné. Povedlo se to, takže jsem ty dveře otevřel jen imaginárně.“

Věnoval jste přípravám hodně času?

„To ne, jenom si pamatuje, že na konci sezony jsem přišel tímto nápadem, klukům se to celkem líbilo. Jsem rád, že to netrvalo dlouho a oslavu jsem mohl dělat už ve třetím kole.“