Zmar Plzně: zranitelnost bez formy, přijdou na řadu trenérské rošády?
Veškerý respekt ke Zlínu, který po návratu na ligovou scénu sbírá cenné skalpy. V Plzni využil i toho, jak se český vicemistr trápí a odvezl si výhru 1:0. Naopak Viktoria prohrála z deseti kol už tři zápasy, nedělní soupeř ji dokonce předstihl v tabulce. Západočeši stále hledají, jak ve třetí sezoně pod Miroslavem Koubkem najít vítěznou tvář. Bez opor, které v létě odešly, se dostali do herního i výsledkového zmaru. V čem se ligový vicemistr nejvíc trápí?
Zranitelnost bez opor
Plzeň odehrála v sezoně 15 zápasů, pouze dvakrát (Olomouc, Mladá Boleslav) udržela čisté konto. Lukáš Kalvach, Pavel Šulc i Cadu se spíš podíleli na hře směrem dopředu, prvně jmenovaný bývalý kapitán ale správně tmelil celý tým. Viktoria si bez výrazných osobností najednou na hřišti nevěří, ztrácí i dobře rozjeté partie. Trenéři hodně rotují sestavou a snaží se najít ideální řešení bez klíčových hráčů, což se zatím nedaří. „Musíme se semknout,“ burcuje Lukáš Červ.
Útočníci (nejen) bez formy
Matěj Vydra drží prapor, týmu výrazně pomáhá góly i herním přínosem, Dva bombarďáci z Afriky ale hledají ideální formu. Prince Adu hraje až příliš na sebe, navíc dal v sezoně jediný gól. V Budapešti se svou lajdáckostí výrazně podílel na srovnání Ferencvárose poslední akcí zápasu. Rafiu Durosinmi zase proti Zlínu nedal penaltu, jednu šanci mu vychytal Stanislav Dostál. Mimořádně kvalitní hráče se zatím nedaří vyladit, přitom by měli výrazně táhnout plzeňskou ofenzivu. V pohodě nehraje bez svých parťáků Kalvacha a Šulce ani Lukáš Červ, do ideální formy mají daleko i další jedinci. Chválit se dá aktuálně vedle Vydry snad jen mladý stoper Jan Paluska.
Ligový nováček před vicemistrem
Plzeň nejvíc bolí aktuální pohled na tabulku, kde po deseti kolech ztrácí na třetí Jablonec devět bodů, na vedoucí Spartu deset. Po výhře v Doosan Areně šel před českého vicemistra i nováček ze Zlína. Euforii pod Bronislavem Červenkou podtrhly úspěšně zvládnuté kulatiny zlínského kouče, na začátku týdne si hráči vychutnají zasloužené volno. Se ziskem 17 bodů je Zlín suverénně největším překvapením rozjeté sezony Chance Ligy a jede výrazně nad plán.
Promarněné poločasy
Plzeň si šla doma pro výhru s Jabloncem, inkasovala v nastavení. To samé se opakovalo proti Slovácku či na Ferencvárosi. V obou případech odehrála Plzeň solidní první poločas a pak až nepochopitelně odpadla. Vedla i minulý víkend ve šlágru na Letné, po vyloučení Matěje Vydry a penaltě Veljka Birmančeviče ale o zápas přišla. Viktoria nedokáže zápasy dotahovat a ztrácí cenné výsledky. Naposledy odehrála mizerný první poločas se Zlínem. Vedení klubu hledá, kde je chyba. Opravdu je jádro týmu aktuálně tak nezkušené? Jaký je přístup hráčů, jak pracují trenéři?
Koubek a další trenérské rošády?
Stabilní pozici vzhledem k výsledkovému trápení od začátku sezony nemá ani Miroslav Koubek. Nesmírně uznávaná persona, český trenér roku 2024. Jenže aktuálně pod ním tým neladí, pomyslným vrcholem zmaru mohla být právě nedělní prohra se Zlínem. Do reprezentační pauzy odehraje Plzeň ještě evropský duel s Malmö a v neděli doma přivítá Hradec. Rušno může být i v jiných klubech – na Koubkovo odvolání může být jako nástupce navázaný Martin Hyský z Karviné. Ani v dalších klubech nemusí být klid. Pardubice (David Střihavka), Teplice (Zdenko Frťala), Slovácko (Jan Kameník), Baník (Pavel Hapal) – čtyřka z aktuálního ligového chvostu se svou pozici určitě není spokojená a i tam může dojít na personální změny.