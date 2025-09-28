Leverkusen vyhrál, Schick se ale neprosadil. Coufal má asistenci, Kane rekord
Leverkusen porazil v 5. kole bundesligy St. Pauli 2:1. Český útočník Patrik Schick nastoupil v základní sestavě, ale na gólech se nepodílel. O ty se postarali Edmond Tapsoba a Ernest Poku. Bayer po změně trenéra podruhé vyhrál a patří mu průběžná čtvrtá příčka. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v základní sestavě remizoval 1:1 s Freiburgem, Coufal si připsal asistenci. Už v pátek si Bayern Mnichov poradil s Brémami 4:0 zůstal v čele tabulky s plným počtem bodů.
Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém působišti i první asistenci.
Zápas začal lépe pro domácí, Kübler dopravil míč do sítě už ve třetí minutě a videorozhodčí jeho gól po dlouhém zkoumání posvětil. Hosté, v jejichž sestavě odehrál znovu celý zápas i Robin Hlaváč, ale už po devíti minutách odpověděli. Coufal vybojoval míč u postranní čáry a našel v šestnáctce Asllaniho. Kosovský útočník vstřelil už čtvrtou ligovou branku v sezoně a stanovil tak konečný výsledek. Český útočník Adam Hložek je stále ještě na marodce.
Lipsko zvítězilo 1:0 na hřišti Wolfsburgu a připsalo si čtvrtou výhru v řadě. V 8. minutě se trefil Belgičan Bakayoko, který jedinou brankou rozhodl i předchozí venkovní duel na hřišti Mohuče. Wolfsburg čeká na vítězství čtyři kola a na domácí půdě v součtu s minulou sezonou nezvítězil už 11 zápasů.
Frankfurt zvítězil 6:4 na hřišti Mönchengladbachu díky pětigólové smršti v prvním poločase a v tabulce se posunul na 4. místo. O góly hostů se postaralo pět hráčů. Dvakrát se podařilo skórovat obránci Kochovi. Mönchengladbach se za stavu 0:6 vzpamatoval až v závěrečných 20 minutách, kdy se trefil čtyřikrát.
Na druhé místo se posunul Dortmund po vítězství 2:0 v Mohuči. Svěřenci trenéra Nika Kovače zápas rozhodli už v prvním poločase trefami Svenssona a Adeyemiho, které obě spoluhráčům připravil Brandt. Dortmund zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních 10 let.
Heidenheim po čtyřech prohrách za sebou poprvé v sezoně zvítězil, když porazil 2:1 Augsburg a odpoutal se z posledního místa tabulky. Augsburg po vítězství v prvním kole prohrál čtvrtý zápas po sobě.
Rakordní stovka Kanea
Dvakrát se do sítě Brém trefil anglický kanonýr Harry Kane, jenž už má na kontě deset branek a na začátku svého třetího ročníku v Bayernu zaokrouhlil svůj počet gólů za klub v soutěžních zápasech na 100.
Kane potřeboval na stovku branek 104 zápasů a stihl to tak rychleji než dva skvělí střelci poslední doby: Cristiano Ronaldo v Realu Madrid a Erling Haaland v Manchesteru City potřebovali na 100 gólů 105 utkání.