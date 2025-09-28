Koubek: Tlaku nepodléhám, neřeším to. Podívejte se na mužstvo ze severní Moravy
Snažil se hodnotit porážku 0:1 se Zlínem s nadhledem, byť je to v aktuální situaci Plzně velice složité. Miroslav Koubek ve své třetí sezoně na lavičce Viktorie s týmem zabředl asi do největší herní a výsledkové krize, kterou jen podtrhuje nedělní domácí nezdar proti ligovému nováčkovi. Zkušený kouč po zápase odpovídal novinářům i na otázku, zda cítí tlak na svou osobu.
Kde hledat příčiny porážky se Zlínem?
„Prostě jsme se neprosadili. Možností prokousat se tam bylo dost. Spálili jsme pokutový kop. Dovolili jsme skórovat soupeři po autovém vhazování, všechno jsme si zkomplikovali. Za minutu byla pro nás penalta, tam jsme selhali. V dobývání proti dobře bránícímu Zlínu se nám nepodařilo vyrovnat. Uskákali, ubojovali to, musím pochválit soupeře. Byl důrazný, nedal nám moc prostoru. Snažili jsme se kombinovat, pak jsme to zjednodušili, roztahovali hru a zvýšili počet centrů. Tenhle recept nám nevyšel, neprosadili jsme se.“
Jsou vaši útočníci Rafiu Durosinmi a Prince Adu z formy?
„Před třemi dny jsme viděli utěšenou gólovou akci Dura v Budapešti, takhle bych to úplně neviděl. Do zahuštěného prostředí není jednoduché se dostat. Nepochybně nám chyběl Matěj Vydra, dravostí i vitalitou se v takových situacích dokáže prosazovat. Ti dva to v sobě nenašli proti dobře bránícímu soupeři. Byli kompaktní, navíc nás dobře napadali, měli jsme ztíženou rozehrávku. Individuální kvalita a přesnost přihrávek ve finálních situacích měla být od nás v prvním poločase větší.“
Jak z krize ven?
„Potřebujeme vyhrát, co jiného nám zbývá. Zkomplikovali jsme si to sami. Ve fotbale se to ale takhle nějak děje. Dva a půl roku se nám dařilo, teď přichází horší období. Nepopírám, že se dostáváme do určité křeče. Vidím snahu mužstva, vytváříme si příležitosti. Jsme v situaci, kdy mužstvo chce, ale nejde to. Taková hluchá období probíhají i u jiných týmů. Není to ve fotbale nic neobvyklého, že se nedaří.“
Vnímal jste skandování fanoušků ‚Bojujte za Plzeň‘?
„Kluci dřeli jako koně. Fanoušci mají právo na skandování, ale v tomhle případě to nebylo úplně o tom, že bychom nebojovali.“
Schází týmu v podobných situacích Lukáš Kalvach?
„Nechci mluvit o těchto ztrátách. Podívejme se na mužstvo ze severní Moravy (Baník Ostrava). Tam přišli o čtyři hráče, nám odešli tři. Místo nich přišli dobří hráči, ale zatím se nám nepodařilo dostat to do takové fazony, abychom si byli jistí, pevní. To každý vidí.“
Vnímáte i tlak na svou osobu?
„Nic podobného neřeším, soustředím se na svojí práci. Tlak je a vždycky byl. Když se dařilo, i když se nedařilo. Teď se nedaří, takže ten tlak se samozřejmě určitě bude stupňovat. Ale já jsem v pozici, jak bych to správně vyjádřil - že tlaku nepodléhám.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu