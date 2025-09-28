SESTŘIH: Plzeň - Zlín 0:1. Durosinmi nedal penaltu, hosté senzační vyhráli a jsou čtvrtí
Fotbalisté Plzně v 10. kole první ligy velmi nečekaně podlehli doma nováčkovi ze Zlína 0:1 a propadají se do stále větší krize. Západočeši v nejvyšší soutěži po minulé porážce na Spartě podruhé za sebou prohráli, už pošesté v sezoně ztratili body a propadli se za „Ševce“ na páté místo tabulky. O senzačním triumfu ligového nováčka rozhodl v 27. minutě Michal Cupák, o tři minuty později neproměnil domácí Rafiu Durosinmi penaltu.
Plzeň si nespravila náladu po čtvrteční remíze 1:1 s Ferencvárosem v Budapešti, kde navzdory přesilovce inkasovala v nastavení. Západočeši už tři soutěžní duely po sobě nevyhráli a nedokázali se vítězně naladit na čtvrteční domácí zápas Evropské ligy s Malmö. Zlín v lize bodoval s Viktorií po sérii sedmi porážek, v Doosan areně triumfoval v nejvyšší soutěži teprve podruhé z 18 utkání. Trenér „Ševců“ Bronislav Červenka dostal od svých svěřenců prvotřídní dárek k sobotním 50. narozeninám.
Kouč Viktorie Miroslav Koubek udělal čtyři změny v základní sestavě oproti utkání v Budapešti. Místo potrestaného kapitána Vydry začal v útoku Adu, v záložní řadě dostali šanci Višinský s Havlem a mezi tyčemi překvapivě nahradil gólmanskou jedničku Jedličku Rakušan Wiegele. V české lize si připsal teprve druhý start.
Domácímu favoritovi hrubě nevyšel první poločas. Zlínští se nebáli hrát aktivně a od úvodu hrozili rychlými brejky. Po 10 minutách zachránil Viktorii ve vápně proti útočníkovi Kanuovi na poslední chvíli skluzem Jemelka, krátce nato po podobné akci ve velké šanci minul Cupák.
V 27. minutě už zlínský záložník, který ještě na jaře hrál třetí ligu, udeřil. Kopečného centr z pravé centry odvrátil Dweh tečí jen do vápna příhodně k Cupákovi a ten z první střelou po zemi překonal Wiegeleho. Skóroval již počtvrté v ligovém ročníku.
Západočeši mohli hned odpovědět. Černín ve vápně postrčil unikajícího Durosinmiho a sudí Volek nařídil penaltu. Sám faulovaný nicméně trefil jen tyč a nenavázal na gól ze čtvrtečního zápasu v Budapešti. Domácí se dál trápili a do poločasové pauzy je vyprovázel pískot nespokojených fanoušků.
Trenér Koubek po přestávce hned třikrát vystřídal a na trávník poslal Memiče, Ladru a Spáčila. Viktorii se však dál vůbec nedařilo. Memičův centr na zadní tyč se štěstím odvrátila hostující defenziva, jinak ale Viktoria dlouho žádné šance neměla. Po hodině hry už došla trpělivost i jindy velmi shovívanému domácímu „kotli“, který v reakci na liknavou hru favorita spustil pokřik „Bojujte za Plzeň“.
Západočeši se dostávali do stále větší křeče a v 78. minutě mohli inkasovat podruhé. Střídající Poznar postupoval po chybě defenzivy sám na Wiegeleho, prostor mezi tyčemi ale netrefil a po sobotních 37. narozeninách gól proti bývalému klubu nedal.
Za tři minuty mohl srovnat Durosinmi, jeho hlavičku po Spáčilově centru ale vyrazil brankář Dostál. K další vyložené šanci se už domácí v hektickém závěru nedostali a první zápas pod novým klubovým majitelem Michalem Strnadem, jedním z nejbohatších Čechů, pro ně skončil velkou blamáží.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu