SESTŘIHY: Krejčí u gólu a blízko výhry na Tottenhamu. První ztráta mistra, otočka Arsenalu

SESTŘIH: Tottenham - Wolverhampton 1:1. Krejčí u gólu hostů, Spurs srovnali až v nastavení
Fotbalisté Wolverhamptonu slaví gól do sítě Tottenhamu
Fotbalisté Wolverhamptonu slaví gól do sítě Tottenhamu
Ladislav Krejčí v dresu Wolves
Zklamaný trenér Liverpoolu Arne Slot
Manchester United podlehl Brentfordu
Manchester United podlehl Brentfordu
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Brentfordu v anglické lize zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Liverpool poprvé v sezoně ztratil, když prohrál na Crystal Palace 1:2. Manchester City rozstřílel Burnley 5:1, Chelsea po vyloučení Trevoha Chalobaha ztratila vedení proti Brightonu a prohrála 1:3. Ladislav Krejčí v základní sestavě byl u jediné vstřelené branky Wolves proti Tottenhamu, která zařídila první bod v sezoně za remízu 1:1.

Wolverhampton remizoval na hřišti Tottenhamu 1:1 a má první bod. Vítěznou radost „Vlkům“ překazil ve čtvrté minutě nastavení Portugalec Palhinha přesnou ranou k tyči. Na vedoucím gólu Wolves měl podíl Ladislav Krejčí, jehož hlavičku pohotovým zákrokem vyrazil brankář Vicario pouze k přesně dorážejícímu Uruguayci Buenovi.

Krejčí odehrál na postu stopera celý zápas. Český brankář Antonín Kinský zůstal na lavičce domácích. Wolverhampton zůstává poslední.

Liverpool podlehl 1:2 Crystal Palace a poprvé v sezoně ztratil body. Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah. Crystal Palace na Liverpool vyzrál už podruhé v sezoně. V srpnovém Superpoháru uspěl po penaltovém rozstřelu.

Video placeholder
SESTŘIH: Crystal Palace - Liverpool 2:1. Po divokém závěru mistr poprvé ztratil • Canal+ Sport

Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček Burnley počtvrté za sebou nevyhrálo.

Prohry Chelsea a United

Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. „Blues„ v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou. Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči. Dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.

Brentford zvítězil 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.

Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech.

První výhra Aston Villy, otočka Gunners

V souboji dvou anglických účastníků Ligy mistrů vyhrál Arsenal na hřišti Newcastlu 2:1 gólem v šesté minutě nastavení a postoupil na druhou příčku.

Newcastle tři poslední domácí zápasy s Arsenalem vyhrál bez inkasovaného gólu a také tentokrát sahal po vítězství.Trefil se, stejně jako při dosud jediné ligové výhře nad Wolverhamptonem, Němec Woltemade, který před sezonou přišel ze Stuttgartu. Naznačil, že by mohl nahradit Švéda Isaka, který byl na jaře druhým nejlepším střelcem Premier League, ale v létě odešel do Liverpoolu.

Woltemade mohl náskok zdvojnásobit, ale jeho střelu po změně stran zastavilo břevno, což mohlo domácí hodně mrzet. Šest minut před koncem vyrovnal střídající Španěl Merino a Brazilec Gabriel strhl vedení na stranu hostů z Londýna.

Aston Villa se až v šestém kole anglické ligy dočkali prvního vítězství a opustila pásmo sestupu. Fulham zdolala po obratu doma 3:1, zvítězila nad ním pošesté v řadě, přestože tentokrát dlouho prohrávala.

Fulham vyhrál dva předchozí ligové zápasy a také dnes začal skvěle. Mexičan Jiménez se po rohovém kopu prosadil už ve třetí minutě, ale po dalších osmi minutách se zranil. Až v závěru poločasu Watkins lobem přehodil brankáře a vyrovnal.

Reprezentační útočník a nejlepší střelec Aston Villy minulého ročníku tak ukončil gólový půst, který trval od začátku sezony. Po změně stran strhli vedení na stranu domácích Skot McGinn, který ve čtvrtek zařídil výhru nad Boloňou v Evropské lize, a Argentinec Buendía.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool650112:715
2Arsenal641112:313
3Crystal Palace63308:312
4Tottenham632111:411
5Sunderland63217:411
6Bournemouth63218:711
7Manchester City631214:610
8Chelsea622211:88
9Brighton62229:98
10Fulham62227:88
11Leeds62226:98
12Everton52126:57
13Brentford62139:117
14Manchester Utd.62137:117
15Newcastle61324:56
16Aston Villa61324:66
17Nottingham Forest61235:105
18Burnley61146:134
19West Ham51045:133
20Wolves60154:131
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

