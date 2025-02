Hrdina Zima: Pocity jsou suprové. Takové zápasy vyhrává dobrá defenziva

Dominoval vzadu, což je na jaře obvyklé. Proti Baníku však přidal David Zima stejně kvalitní nadstavbu dopředu. Právě on jedinou brankou fotbalistů Slavie zlomil tuhý odpor Ostravanů. „Soupeř chtěl hrát otevřenou partii, mně to vyhovovalo. Mám rád prostor před sebou,“ spokojeně popisoval muž utkání.

Po čtyřech letech jste opět skóroval. Je to o to lepší, že gól přišel v jednom z nejdůležitějších utkání sezony?

„Ano, pocity jsou suprové. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, podle mě to bylo nejlepší utkání sezony. Máme důležité tři body s obrovsky těžkým soupeřem. Pro nás dobře, že jsme to zvládli.“

V zápase jste si kromě gólu mohl klidně připsat tři asistence. V ofenzivní zóně jste byl extrémně nebezpečný.

„Vybavuji si centr na Štěpána Chaloupka, to se povedlo. (usměje se) Chtěli jsme to takhle zahrát, ale v zápase to spíš vyplyne z náhody, citu, chemie. Chaly měl smůlu, že nedal gól. Po utkání jsme si dělali srandu, že jsme na sebe napojení, že se hledáme. Hlavně musíme takhle pokračovat. Nejen my, ale celý tým.“

Čím to, že vás to proti Baníku táhlo tak dopředu?

„Je to spíš o typologii zápasu, Baník chtěl hrát otevřenou partii, mně to vyhovovalo. Mám rád prostor před sebou. Na podzim jsem spíš nastupoval uprostřed stoperské formace, měl jsem to přirozeně v krvi už z Itálie. Teď už od zimní přípravy hraju vlevo, cítím se tam dobře.“

Ve 22 ligových duelech jste inkasovali jen sedmkrát. V čem spočívá výjimečnost vaší defenzivy?

„Že brání celý tým, to je nejdůležitější. Vždycky může někdo pomoct, zaskočit. Útoční hráči se chytají se stopery soupeře, pracujeme opravdu tvrdě. Navíc jsme ve formě, vzadu si věříme jeden na jednoho, proto střel a šancí proti nám bývá málo. Baník dnes něco měl, ale my to přečkali.“

Jak aktuálně vnímáte svoji pozici? Máte ji ve Slavii nejsilnější od příchodu z Itálie?

„Nepřemýšlel jsem nad tím. Od začátku sezony byl naším cílem titul, k tomu se pomalu dopracováváme. Zbytek budu řešit až po sezoně.“

Jak často si v kabině připomínáte, že tituly se vyhrávají kvalitní defenzivou?

„Dost často. A také to, že obranná fáze je o všech jedenácti hráčích. Někteří se do toho zapojují víc, někteří méně, podle pozice. Máte pravdu, defenzivní složka vyhrává přesně tyto zápasy.“