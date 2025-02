Tma v Karviné přinese změnu. Tak, jak chtěl Friis: Dohrávka místo opakování

Lars Friis se zhrozil, že se veškerá lopota s otočkou z 0:2 na 3:2 ztratí ve tmě. Pokud by se v Karviné nepodařilo nahodit světla do šedesáti minut, utkání 22. kola Chance Ligy se Spartou by se skutečně muselo odehrát celé znovu, tedy od stavu 0:0. Ovšem Ligová fotbalová asociace se právě v pondělí shodla, že by napříště mělo dojít ke změně. Zápas by se pouze dohrával při zachování dosaženého skóre.

Sparťanský trenér se nakonec mohl těšit z výhry, protože se podařilo nahodit světla a duel dokončit. Přesto podotkl: „Pokud by se utkání nakonec nedohrálo, opakovalo by se znovu od stavu 0:0. Jestliže existuje takové pravidlo, že by se zápas po sedmdesáti odehraných minutách hrál znovu, tak to není nejlépe nastavené. Mohli bychom se bavit o tom, že některé týmy by mohly spekulovat v případě, že by prohrávaly, což tentokrát nebyl ten případ. Pokud to je pravda, měli bychom řešit, aby se to změnilo, měla by začít diskuse.“

Ta diskuse začala v podstatě ihned, protože zrovna v pondělí zasedal Ligový výbor LFA. „Vnímáme, že současné dlouholeté nastavení není ideální. Situaci jsme proto dnes intenzivně projednávali na Ligovém výboru LFA a došli jsme ke shodě, že by v Soutěžním řádu FAČR mělo dojít minimálně pro profesionální soutěže ke změně, která umožní dohrát při předčasném ukončení zápasu jen zbylou část, nikoliv opakovat celý zápas, jako to pravidla ukládají nyní,“ řekl pro iSport.cz výkonný ředitel ligové asociace Tomáš Bárta.

Novinka by platila nejdřív od příští sezony, musí také projít schválením výkonným výborem FAČR, protože se jedná o její soutěžní řád.

Start od nuly i kontumace

Pokud by se tedy v Karviné přece jen nedohrálo, Friisovi by jeho nářek k ničemu nebyl. Do Karviné by se jeho Sparta vrátila na celých devadesát minut od bezbrankového stavu. Stávající soutěžní řád, v tomto případě konkrétně paragrafy 49 a 60, totiž mluví takto:

První paragraf jménem „Čekací doba“ upravuje dobu, po kterou může pořadatel utkání řešit problém s výpadkem osvětlení. „V případě poruchy je organizátor oprávněn čerpat dobu v délce šedesáti minut. Čerpá-li se opakovaně, nesmí v součtu trvat déle,“ stojí v předpisu.

I když to třeba mohlo aktérům sobotního duelu v Karviné připadat jako věčnost, zvlášť při mrazivém počasí, dvě nucené pauzy přerušily utkání dohromady na slabou půlhodinu. Takže se mohlo i mělo v zápase pokračovat.

SESTŘIH: Karviná - Sparta 2:3. Haraslín otočil zápas hattrickem Video se připravuje ...

Ovšem pokud by se v daném limitu nepodařilo utkání znovu zahájit, začínalo by se v tomto případě opravdu od nuly. Zmíněný paragraf 60 s názvem „Přerušení a předčasné ukončení utkání“ totiž říká, že o předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto:

a) pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním členského klubu a předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu;

b) pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či členského klubu a předčasně ukončeným utkáním, řídící orgán soutěže navrhne projednání věci v disciplinárním řízení.

Smrt diváka jako v Pardubicích? Také opakování

Zaviněním družstva či klubu se míní úmyslný čin, nikoli výpadek elektřiny. V tomto případě by se tedy jelo podle písmene a) s tím, že kluby by do 48 hodin navrhly termín opakovaného utkání řídícímu orgánu, který o času nového výkopu s konečnou platností rozhodne.

Mimochodem, podle stejného mustru by se jelo například i tehdy, pokud by – podobně jako nedávno na hokeji – zemřel v hledišti divák a rozhodčí utkání ukončil. Hrálo by se od nuly.

Kdyby se jednalo podle písmene b), mohla by přijít na řadu kontumace.

Předchozí věty v paragrafu se nevztahují na přerušení utkání z bezpečnostních důvodů. Příklad: nahlášení bomby. Pokud se nepodaří příčinu přerušení včas vyřešit – kvůli délce operace, v nižších soutěžích i kvůli tmě – bude se zbývající počet minut dohrávat při zachování skóre následující den. A pokud to nebude možné, rozhodne o termínu a hodině řídící orgán soutěže.

Ovšem uvidíme, co se současným zněním udělá plánovaná úprava.