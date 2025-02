Karvinská desítka s chtíčem. Samkův kouč z dorostu: Radost s ním pracovat

Z čísla 10, které má na zádech, cítíte sebevědomí. Ikonické numero nosil před ním v karvinském klubu Ondřej Lingr, pozdější reprezentant, hráč Feyenoordu Rotterdam a pražské Slavie. Dennyho Samka (24) však inspirovaly jiné „desítky“. „Měli ji takoví hráči jako Ronaldinho nebo Maradona,“ zmínil světové velikány. Po nedělní bitvě se Spartou (2:3) se může cítit za hvězdu také on.

Trenér Martin Hyský označil jeho výkon za fenomenální. „Byl neskutečný,“ smekl před Dennym Samkem, jehož si v létě vyžádal z druholigového Varnsdorfu. Chtěl ho už předtím do Vlašimi… Záložníkův dosavadní vrchol kariéry přišel v jeho osmnáctém startu v nejvyšší soutěži. Kouč se po něm rozplýval: „Dal gól, konečně. Tohle od něj potřebujeme. Bylo ho plné hřiště, skvěle vyřešil řadu dalších situací. Z mého pohledu asi náš muž zápasu,“ dodal.

Už na podzim na sebe Samko upozornil. Mezi elitu se dostal ve čtyřiadvaceti letech poté, co dva roky hostoval z Hradce Králové ve Varnsdorfu. „Žil jsem dvacet let v Náchodě, kde jsem ho viděl každou chvíli s tátou drilovat různé herní činnosti. Někdy tomu věnovali až moc,“ poznamenal s úsměvem trenér Karel Havlíček, jenž vedl nadaného mladíka v hradeckém výběru U-19. Do této kategorie ho povýšil, neunikl mu jeho potenciál a touha se zlepšovat.

Pracovitostí nahrazoval fyzický handicap v podobě menší postavy. „O to byl vitálnější, měl chtíč i dovednosti. Levá, pravá…Radost s ním pracovat,“ chválil Havlíček.

V Hradci ho nechtěli. Chyba?

Mezi elitu ho vykopla předchozí sezona, v níž osmkrát skóroval. Na transfer do Karviné to stačilo, na návrat na východ Čech nikoliv. V Hradci o něm uvažovali, ale nakonec si vyhodnotili, že mají subtilních borců ve středové řadě dost a nedělali problém s jeho uvolněním do Slezska.

Teď možná litují. Pod koučem Hyským, který si ho vyhlédl během svého působení ve Vlašimi, jde Samkova výkonnost nahoru. Dlouho mu chyběla produktivita. Na Spartu ovšem vytáhl i čísla. Na první gól nahrál a druhý dal sám. Prostě životní představení. „Z osobního hlediska to byl můj nejlepší zápas. Cítil jsem se nejlíp,“ potvrdila letní posila MFK. „S trenérem Hyským se známe jako soupeři z druhé ligy. Naráželi jsme na sebe a zaujal jsem ho svou hrou. Když se v létě nabízela tato možnost, tak se to zrealizovalo a jsem rád,“ uvedl ke svému přesunu do Slezska. Tam si s sebou vzal náklonnost k číslu deset, s nímž se mu dařilo.

Pomohl odchod Botose

V ofenzivě MFK mu uvolnil ruce zimní comeback špílmachra Giannise-Fivose Botose, jehož povolala zpět Slavia. Najednou může kreativní Samko realizovat své nápady nejen na křídle, ale i jako podhrot, doplňující útočníky Vechety, Viníciuse či Ezeha. Má větší volnost a hraje blíž k bráně. Vlastně jednoduše vyřešil koučův rébus při hledání náhrady za řeckého nahrávače. První zápasy naznačily, že hradecký odchovanec může podzimního tahouna víceméně plnohodnotně nahradit. „Mělo by mu to na desítce svědčit, ale musí mít čísla. Jinak bude hrát níž,“ upozornil Havlíček s tím, že se dynamický Denny při svém růstu zaměřoval i na defenzivní složku svého výkonu. Možná proto nestřílel tolik branek a nesbíral hromadu asistencí. Toužil být komplexním fotbalistou. Evidentně je na správné cestě.

Už v létě si od něj v karvinském klubu hodně slibovali. „V Dennym jsme získali zajímavého hráče, který prokazoval své kvality dva roky ve Varnsdorfu, kde zasáhl do pětapadesáti utkání. Předpoklady na to, aby se prosadil i v nejvyšší soutěži jistě má,“ řekl po uzavření přestupu sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Denny je úplně stejný typ jako táta,“ připojil Havlíček.