10 kol Pardubic pod Střihavkou: posun v nedohlednu. Pomůže slávista?

Upřímně, není to dobré. Ani lepší, než bylo. S nástupem Davida Střihavky do Pardubic se očekával progres, ostatně proto management již na podzim odvolal Jiřího Saňáka. Faktem je, že nový trenér za deset kol, což už je porce, která se dá bilancovat, získal jen o bod víc než předchůdce. Výkony nebaví, dětinské chyby se kupí. „Musím se k tomu postavit jako chlap. Jsem ten, kdo to teď musí odfiltrovat a nést zodpovědnost,“ říká Střihavka. Problém je, že se nyní nemá čeho chytit...