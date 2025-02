Stopeři Slavie: Dominantní Ogbu, klíčový veterán i příslib do budoucna

Pokud se jeho nevšední příběh dočká knižního zpracování, půjde zaručeně o bestseller. Přepral vážné zranění, vyšvihl se do základní sestavy národního týmu i Slavie. Zvládá i nejtěžší sezonní prověrky se Spartou a Plzní. Pokud je zdravý, Trpišovský neváhá a veteránovi svěřuje klíčovou roli v defenzivě. Na podzim zvládl šestnáct partií, na jaře kvůli nemoci a menším zdravotním trablům ještě nehrál. V pondělí se konečně zapojil do přípravy s týmem, v Plzni by mohl být v zápasové nominaci, v základu spíš ne.

Od příchodu do Slavie se na urostlého Nigerijce v každém přestupovém okně vyptávají kluby z ciziny. Nabídka, která by ukojila náročné vedení sešívaných, ale dosud nedorazila. Tak možná v létě… Pětadvacetiletý borec totiž zvládá sezonu precizně. Pryč jsou pochyby z minulého jara, kdy na čas vypadl kvůli herní nejistotě ze sestavy, částečně i z důvodu přechodu na čtyřobráncový systém. Ten je však minulostí, Trpišovský opět sází na „trojku“ a Ogbu válí. V soubojích jeden proti jednomu je až brutálně dominantní.

Aktuálně prožívá suverénně nejlepší období po návratu z Itálie. Byť to nikdy nepřizná, dlouho mu trvalo, než se srovnal s cejchem hráče za sto milionů korun. Realizační tým s ním nebyl spokojený, očekával víc. Na podzim v lize platilo: pokud jsou všichni stopeři zdraví, sedí na lavici. Jakmile se ale naskytla příležitost, vypadal výborně. Na jaře výkonnost ještě vybrousil. Proti Baníku byl mužem zápasu, dominantním v obou šestnáctkách. Obdivem vydechl i Trpišovský: Byl to Grande Zimič!

Smolař sezony! Hned v prvním utkání v Uherském Hradišti si poranil přední zkřížený vaz v koleni, také meniskus a postranní vaz… Odhadovaná doba léčby? Krutých devět měsíců! Momentálně to vypadá, že by Vlček mohl stihnout závěr ročníku. „Možná se objeví i na hřišti,“ doufá Trpišovský. Ve stoperské formaci lídra tabulky je hráčem s největšími rychlostními předpoklady. Umí podpořit útok, díky vrozené herní inteligenci se po návratu z hostování v Pardubicích rychle zorientoval v systému Slavie. V létě bude důrazně klepat na dveře základní sestavy.

Solidní alternativa

Ondřej Zmrzlý (25 let)

Zápasy/minuty: 6/60

Góly/asistence: 0/0

Účast při obdržených gólech: 0

Úspěšné souboje: x (příliš nízká minutáž)

Úspěšnost ve vzdušných soubojích: x

Zisky míčů: x

Na levé straně řádí na pozici wingbeka Malick Diouf, přes něj cesta do sestavy jednoduše nevede. O patro níž je taky narváno, navíc Zmrzlý je profilem spíš hráč vyloženě na kraj, než do stoperské formace. Nicméně variantou, a to velmi solidní, v případě zdravotních patálií konkurentů, určitě je. Zásadní bude léto. Pokud si nevybojuje výraznější pozici v týmové hierarchii, nedává smysl, aby ve 25 letech dál spočíval ve Slavii, a seděl na zadku. Kontrakt má platný do léta 2027.