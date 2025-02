Experti čekají výhru Slavie. Chorý v Plzni? Citlivé téma, říká Jarolím

Víkendový hit fotbalové Chance Ligy se odehraje v Plzni, kam Tomáš Chorý zamíří poprvé od letního přestupu do Slavie. S pražským týmem bude proti Viktorii usilovat o další přískok k mistrovskému titulu. „Čekám hodně kvalitní zápas,“ líčil Luboš Kubík, bývalý hráč Pražanů. A co experti a fotbalové osobnosti očekávají od Chorého v Doosan Areně?

Karel Jarolím

bývalý trenér Slavie

Jak utkání dopadne a jak bude vypadat?

Slavia si zápas pohlídá

„Slavia si zápas pohlídá a neprohraje. Dokonce bych spíš čekal její výhru. Trenér Jindřich Trpišovský musí sázet především na to, aby byl tým pevný vzadu a směrem dopředu nepromarnil žádnou možnost. Pro Plzeň je to poslední šance, jak si udržet šanci na titul, proto musí vyhrát. Definitivní samozřejmě není nic, ale pokud Slavia vyhraje, už bude o titulu na 99 procent rozhodnuto.“

Co očekáváte od návratu Tomáše Chorého do Plzně?

Chorý? Citlivé téma

„Tohle je citlivé téma. Vzhledem k tomu, že se z něj stal slávista, tak bude dělat všechno pro to, aby pomohl svému týmu. Měl by na to mít připravenou hlavu, aby ho to nerozhodilo. Fanoušci určitě nebudou nadšení, když bude pro Plzeň nebezpečný. Proti svému bývalému týmu to nebude mít jednoduché. Chorému asi bude Plzeň věnovat hodně pozornosti a toho by mohli využít další hráči. Zápas může rozhodnout kdokoli.“