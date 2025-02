Chorý se poprvé od přestupu vrací do Plzně. Se Šádkem pořád nemluví

Na nové adrese je v pohodě. Slavia vede s desetibodovým náskokem ligu, on hraje, střílí góly, hutnou porci chvály dostává i za defenzivní příspěvky. Z klídku Tomáše Chorého vyruší až nedělní výjezd sezony do Plzně. Staré rány se otevřou. Boss Viktorie Adolf Šádek doteď nekousl útočníkův odchod do Edenu. „Od té doby nejsme v kontaktu,“ přiznal útočník. Zítra půjde nejen o titul, ale také o vyústění největší story minulého léta.