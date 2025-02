SESTŘIH: Plzeň - Slavia 1:3. Snový návrat Chorého, dvěma góly rozhodl

Fotbalisté Slavie ve šlágru 23. kola první ligy zvítězili v Plzni 3:1 a výrazně se přiblížili zisku titulu. Na vedoucí příčce tabulky mají před druhými Západočechy náskok již třináct bodů, o skóre zpět je třetí Sparta. Hosty poslal už ve druhé minutě do vedení Tomáš Chorý. V devatenácté minutě srovnal z penalty Pavel Šulc, ale ještě do pauzy proměnil pokutový kop i Chorý, který prožil mimořádně povedený návrat do někdejšího působiště, odkud loni v létě zamířil do Edenu. Pojistku přidal hned po přestávce Igoh Ogbu.