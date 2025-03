Koubek: Vydra měl otočený kotník, no comment… Proč bych střídal Šulce?

Jsou to vydřené tři body?

„Vnímáme to jako lítý boj o druhé místo v ligové tabulce. Už tady není silná trojice, ale čtyřka. Bylo potřeba reagovat na sobotní výsledky konkurence. Hodně si toho ceníme, že se nám podařilo.“

Byl klíčový úvodní gól Amara Memiče?

„Vždycky je lepší na začátku vést, než prohrávat, naše branka dala utkání ráz, byla to pro nás uklidňující pilulka. Věděli jsme, že nás čeká velmi náročný zápas s mužstvem, co má nesmírně nebezpečnou ofenzivu, kvalitní rychlé hráče s přechodem do útoku. Byla potřeba to uhrát. Možná jsme v zápase nebyli lepší, řekněme, že rozhodla asi naše větší zkušenost.“

Překvapuje vás, jak se Memič srovnal s defenzivnějším postem pravého wingbeka?

„Konzultoval jsem to s ním, říkal nám, že už tohle v minulosti v Karviné za pana Jarábka hrál, není to pro něj úplné novum. Byl na to připravený, věděl, jakým stylem hrajeme. V rozestavení 3-4-3 ho využijeme do trojky dopředu, takhle je z něj v systému 3-5-2 halvbek. Využívá u toho svou rychlost a teď už i zkušenost. Při brance dobře zavřel druhou tyč, to se od halvbeků vyžaduje.“

V zápase jste protočil všechny čtyři útočníky. Bylo v plánu jim takhle rozložit zátěž?

„Ani jeden z nich není úplně v pořádku, všichni jsou nakřáplí. Vašulín měl problém po zápase se Slavií, Adu se zranil v zápase s Ferencvárosem. Duro už nabírá minuty, dostává jich víc a víc. Teda Dura beru zpět, je to vlastně Rafíček (úsměv). A Matěj Vydra dostal od jednoho stopera Slavie zákrok… No comment. Hraje s bolestí.“

Máte na mysli zákrok od Igoha Ogbua, za který stoper Slavie dostal žlutou. Co se přesně Vydrovi stalo?

„Byl to otočený kotník. Matěj se z toho dostává, teď už je to dobré. Ale musíme útočníky točit, protože nejsou fit. To je zdravotní hledisko, druhé je pak taktické. Věřil jsem, že jsme po střídání schopni víc podržet balon, to se v některých momentech dařilo. Vašulín dal i gól, který kvůli předchozí (Červově) ruce neplatil. Na hrot ale vnesl novou energii.“

Téměř celý zápas znovu odehrál Pavel Šulc. Jak zvládá obří porci minut?

„Neustále s ním tohle téma komunikuji. Říká mi, že ho nic nebolí, nemá žádný kondiční problém. Tvrdí mi, že nemá žádný důvod nehrát. Bylo by to střídání pro střídání. Když chce klíčový hráč hrát, proč bych ho střídal? On říká, že kdyby měl problém, řekne mi. Ale na každý zápas se těší, nic ho netrápí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13. Memić, 80. Kalvach Sestavy Domácí: Mandous – Mareš (46. Penner), V. Hora, Donát – Solomon, Ibrahimaj, Ladra (C), Stránský, D. Mareček (71. Zachoval) – Pulkrab (71. M. Ševčík), Vojta. Hosté: Jedlička – Dweh, Paluska, Jemelka – Memić (90+1. Doski), Červ, Kalvach (C), Cadu (87. M. Havel) – Šulc (87. Sojka) – M. Vydra (64. Vašulín), Durosinmi (64. Adu). Náhradníci Domácí: Floder, Fulnek, Zachoval, Penner, Mašek, Ševčík Hosté: Adu, Baier, Doski, Havel, Hejda, Kopic, Panoš, Sojka, Tvrdoň, Valenta, Vašulín Karty Domácí: Penner Rozhodčí Berka – Váňa, Zoufalý Stadion Lokotrans Aréna