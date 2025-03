Nadané křídlo poprvé na stoperu. Horův rychlý transfer i vděk trenérům

Vojtěch Hora má za sebou velmi hektické období. Před týdnem, na poslední chvíli před uzávěrkou přestupů, se upekl jeho přesun z Českých Budějovic do Mladé Boleslavi. O dva dny později už v novém dresu dostal na hřišti přibližně čtvrt hodiny v osmifinále MOL CUPu proti Bohemians, v němž Boleslav vypadla po porážce 0:2.

V neděli proti Plzni už šel do akce od začátku, navíc poprvé v začínající kariéře jako člen stoperské trojice. Boleslav řešila výpadky enormního počtu hráčů z defenzivních řad a ukázala na dvacetiletého ofenzivního křídelníka.

„Bylo to těžké utkání pro někoho, kdo celý život nastupuje na útočných pozicích. Když mi na té pozici trenéři dali důvěru, řekl jsem jim, že to zvládnu,“ vyprávěl Hora po prohře 0:2, v níž patřil k nejlepším domácím hráčům. Například včasným zablokováním střely Lukáše Červa nejspíš zabránil druhému gólu Plzně, od boleslavského mladíka se míč odrazil do Červovy ruky a následně kvůli tomu neplatila ani branka Daniela Vašulína.

Odehrát první ligový zápas od začátku v novém prostředí na naprosto jiné pozici chce kuráž, Hora to ale zvládnul. Ukázal, že jde o perspektivního, kvalitního hráče. „Myslím, že jsem se s tím popasoval dobře. Jak jsem to hrál poprvé, jenom jsem poslouchal trenéry, co mám na stoperovi dělat, vnímal jsem taktické informace. Tím, že je má pozice ofenzivní desítka nebo křídlo, nebál jsem se s balonem rozehrát a uvolňoval prostory nahoře,“ popsal svou netradiční roli na hřišti.

Už v Budějovicích na něj šly dobré reference, v béčku si ho pochvaloval trenér Martin Sladký. Na podzim ale nedostával pod Františkem Strakou moc prostoru v prvním týmu, jeho pozice se zlepšila až v zimě po návratu dvojice Jiří Lerch, Jiří Kladrubský, kteří na něj spoléhali.

V Dynamu mu zbýval půl rok do konce smlouvy, nedohodl se na prodloužení a zamířil za dalším angažmá. „Dynamu chci poděkovat, že mi dali šanci v lize. Pod panem Strakou jsem moc nehrál, pak jsem začal nastupovat díky pánům Lerchovi a Kladrubskému. Hodně mi věřili, tím jsem cítil sebevědomí. Jsem jim vděčný, že na mě ukázali a mohl jsem hrát, i když jsem šel třeba na pozici středního záložníka,“ zmínil Hora.

Ani zlepšená pozice po návratu trenérů k týmu ho ale na jihu Čech neudržela. „Když se ozvala Boleslav, je to pro mě kariérní krok dopředu, ze skupiny o sestup najednou bojuju o skupinu o titul. Jsem rád za tenhle transfer, že se to povedlo. Seběhlo se to také rychle, podobně, jako když jsem šel na stopera. Trošku jsem si získal v kabině pozici, věřím, že nám v týmu zafunguje potřebná chemie. Zapadl jsem dobře, kluci mě vzali. Snad jsem ukázal, že mám určitou kvalitu a můžu jim pomoct na hřišti,“ vyprávěl spokojený Hora.

V roli ofenzivního křídelníka nebo na podhrotu může být týmu ještě prospěšnější, nicméně v těžkém zápase proti Vydrovi, Durosinmimu, Šulcovi, Aduovi nebo Vašulínovi ukázal, že na hřišti zvládne i jiné úkoly. „Pár tréninků jsem na stoperovi nebo na bekovi absolvoval pod panem Strakou, ale v zápase to bylo naprosto poprvé,“ culil se hráč.

Dynamo, beznadějně poslední tým ligy, v něm podobně jako například v Samuelu Šigutovi (22 let, odešel do Karviné) nebo Petrovi Zíkovi (18, Sparta B) přišlo o zajímavého, mladého a do budoucna obchodovatelného hráče.

„Vojtovi Horovi končila v červnu smlouva. Jeho odchod nás mrzí, ale bohužel situace dospěla do fáze, kdy od 1. ledna mohl podepsat s jakýmkoliv klubem. Jeho smlouva se standardně měla řešit na podzim, podobné to bylo u Dominika Maška. Vojta dostal nabídku vylepšené smlouvy, ale neprojevil zájem o prodloužení. V létě by odešel bez finanční kompenzace, a proto jsme se rozhodli ho uvolnit do Mladé Boleslavi,“ popsal změnu v kádru Dynama pro klubové stránky šéf sportovního úseku Michal Rakovan.