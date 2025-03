Posila z Ajaxu? Sparta si vyhlédla levého beka, hrál na EURO i v Edenu

Nejen tolik omílanou pravou stranu by chtěla Sparta zkvalitnit, což se jí mimochodem navzdory pěti vyhlédnutým hráčům v zimě nepovedlo. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz sleduje i potenciální posily na opačný kraj sestavy: na jejím seznamu uvízl například levý bek Owen Wijndal z Ajaxu.

Pětadvacetiletý obránce patřil svého času mezi obrovské nizozemské naděje, za reprezentaci nastupoval i na EURO 2020, leč potenciál nenaplnil a v Amsterdamu nyní paběrkuje.

Sparta má sice levou stranu defenzivy na první pohled solidně vyfutrovanou dvojicí patřící do širšího kádru české reprezentace, Jaroslavem Zeleným a Matějem Rynešem, nicméně zvýšení konkurence dává při detailním pohledu smysl.

Zelenému bude v létě 33 let. Je pravděpodobné, že se postupem času zatáhne na pozici levého stopera, než aby neustále piloval lajnu, jak si doba žádá. Navíc Elias Cobbaut od svého zářijového příchodu do Prahy víc marodí, než hraje. Ačkoli si realizační tým i management představoval, jak z Belgičana vyroste lídr, naskočil do pouhých šesti duelů. Naposledy v listopadu.

Proto tam nejčastěji nastupuje pravák Asger Sörensen, což je občas ve výstavbě a dynamice celé lajny znát. Španěl Imanol García zase v srpnu absolvoval operaci přetrženého vazu v koleni, s návratem se počítá spíš až v nové sezoně.

Z těchto důvodů se na listu ACS v sekci levonohých obránců podle informací deníku Sport objevil Owen Wijndal z Ajaxu. Ano, z adresy, kde sledovali i Bryana Reynoldse z Westerlo, což byl rovněž zimní cíl Tomáše Rosického.