Footcast Preview: derby rozhodne první gól. Jablonec přejede Slovan, Plzeň...

Jakub Rada očekává, že sobotní derby Sparty se Slavií rozhodne jedna branka. „Sparta si musí dát velký pozor na výtečné slávistické úvody. Hosté nemají kam spěchat, mají nahráno, v tabulce náskok 13 bodů. Budou hrát to svoje, náročně a přes centry na Chorého. V sestavě Sparty očekávám Lukáš Haraslína, který sice prodělal nepříjemnou nemoc, ale on je hráč, který dokáže rozhodnout sám. Navíc Slavia hraje často jeden na jednoho a slovenský reprezentant umí přejít přes hráče a skórovat. Myslím si, že derby může rozhodnout klidně jen jedna jediná branka.“

Bývalý hráč Jablonce Jakub Podaný věří v Podještědském derby domácím. „Liberec jim má co vracet, ale veškeré trumfy jsou na straně Jablonce. Ať už je to aktuální forma, nebo domácí prostředí. Slovan, i když to není v jeho filozofii, by se měl snažit hru zjednodušit. Osobní souboje a jejich úspěšnost v nich bude v Podještědském derby jejich klíč k úspěchu. Jablonec bude naopak vsázet na aktuální formu a sehranost ofenzivních hráčů. Opřít se může i o standardní situace.“

„Kouč Pardubic David Střihavka se snažil být po vypadnutí z MOL Cupu pozitivní, ale i tak jeho svěřenci prohráli šestý soutěžní zápas na jaře a opět nevstřelili branku. Plzeň bude mít po úvodním osmifinále Evropské Ligy s Laziem a před ním, proto předvede svůj klasický rutinérský výkon a vyhraje. Ve Fortuně jsem si našel sázku na multiskóre a výhru Západočechů 0:1, 0:2 nebo 0:3. Kurz je na to lákavý 2,55,“ řekl k souboji Pardubic s Plzní David Sobišek.

Baník podle všech expertů nezaváhá s Mladou Boleslaví. Teplice si z Julisky odvezou neprohru. Souboj Slovácka s Českými Budějovicemi nabídne menší počet branek.

Premiéra Footcast Preview poběží na obrazovkách O2 TV Fotbal ve čtvrtek od 20.00. Na O2 TV Sport pak po euroligovém utkání ve 22.30. Následující dny pak najdete v programu i další reprízy.