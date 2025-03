Chytilův kopanec: Vindahlovi uletěla hlava, vysvětlení od rozhodčího

Byl to klíčový moment utkání. Nebo aspoň jeden z nich. Fotbalisté Slavie, kteří nakonec v sobotním derby se Spartou prohráli 0:2, šli v sedmadvacáté minutě do oslabení. Mojmír Chytil viděl červenou kartu za kopanec do hlavy brankáře Petera Vindahla.