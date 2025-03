Trpišovský kritizoval Roučka: Dvě žluté jsou málo. Chytil chtěl dát gól...

Prohráli jste, nevystřelili jste na branku…

„Je to tak, na bodový zisk jsme nedosáhli, pořádně jsme neohrozili branku. Po vyloučení Chytila jsme doufali, že se dostaneme do nějaké brejkové možnosti, nebo že něco vytěžíme po ziscích. Bohužel jsme se tam nedostali, naopak jsme inkasovali gól ze standardky. Spartu uklidnil. Pak jsme věděli, že to bude těžší. Před druhou brankou jsme udělali zkrat ve vápně. Celkově jsme provedli moc špatných rozhodnutích, čímž jsme si utkání udělali složitější, než mohlo být. První poločas se nevyvíjel dobře, i tak jsme do defenzivy hráli solidně. Jindra Staněk nás podržel dvouzákrokem. Na startu druhé půle však přišel skvěle kopnutý roh. Jarda Zelený na něj dobře naskočil a zakončil… Poté jsme již neměli sílu dopředu, byť některé individuální výkony byly velice dobré.“

Tomáš Holeš říkal, že nesouhlasí s červenou kartou pro Mojmíra Chytila. Jaký je váš pohled?

„Situaci jsem viděl jen v reálu, jednu opakovačku na střídačce. Vím, jaký je Mojma kluk, jaký je hráč a taky to, co řekl po zápase v kabině. Stoprocentně nevěřím, že to byl úmysl. My hráče nutíme chodit do předbrankového prostoru, v plném pohybu, připraveni dohrát i na dlouhou nohu. Když si to zastavíme, tak to vypadá, jak to vypadá… Chtěl dát gól, došlo k tomuto střetu. K jednoznačnému soudu bych musel vidět zpomalený záběr. Byl to úder do hlavy nohou… Sudí nejprve Mojmovi udělil pocitově žlutou kartu. Kdo v takové situaci někdy byl, tak ví, že v první řadě koukáte na balon, nemůžete si dopředu naskenovat, kdo kde je. Nám se to stalo v minulém utkání, Ondra Lingr má nadvakrát zlomený nos a nebyl to ani faul. Malick Diouf má po dnešku zlomenou nohu.“

Znamená to pro Dioufa konec sezony?

„Velmi pravděpodobně ano. Má zlomeninu lýtkové kosti. Chtěl jít přes bolest, byl v transu. Pro tým to byla velká rána, rozdílový hráč šel dolů. Měli jsme s Malickem plán, zápas se nějak rozběhl, do té doby šlo o vyrovnané utkání bez šancí. Řešili jsme, koho dát na hřiště. Uvažovali jsme o Zmrzlém, Botosovi, nakonec jsme rozhodli pro Schranze kvůli důležitosti v hlavičkových soubojích.“

Už máte v hlavě plán, jak Dioufa nahradit?

„V tuhle chvíli mě to hlavně hrozně mrzí. Malick je skvělý kluk, který se vypracoval. Teď je zraněný. Když ho vidíte o berlích, bolí to. Momentálně o ničem jiném nepřemýšlím. Malicka nahradit musíme. Je tam Zmrzka, Schranz, Botos. Bohužel Dioufova typologie, vytváření centrů, to nám bude chybět. Sezona ale takové věci přináší.“

Ještě jednou Tomáš Holeš: pozastavoval se nad tvrdostí Sparty. Co vy na to?

„Zápas byl hodně tvrdý, do těla, agresivní, domácí vsadili na takovou typologii hráčů. Hodně soubojů se dohrávalo, ale jde o věci, které do fotbalu patří. Zranění Malicka nebylo úmyslné, od Uchenny to byla nezaviněná věc. Na druhou stranu všichni chceme, aby se soft fauly nepískaly, hranice ale někde musí být. Sudí rozdal jen dvě žluté karty. Podle toho, co se na hřišti dělo, je to málo. Dostal ji třeba Oskar, který má díru v noze… Některé zákroky byly nějak posouzené, jiné ne, což mě překvapuje. Ovšem o zákeřný zápas nešlo.“