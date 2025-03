Spokojený Friis: Musíme lovit až do konce. Od Chytila to schválně nebylo

Žádná střela na bránu. To je vizitka, kterou útoku Slavie nevystaví jen tak někdo. Spartě se podařilo i díky dlouhé přesilovce rivala doma umlčet, a právě práci defenzivy trenér Lars Friis po povedeném derby nejvíce vyzdvihoval. Vítězství 2:0 ale neviděl jako zásadní změnu v boji o titul. „Ale jako Sparta musíme lovit do úplného konce,“ řekl a vysvětlil tah s Emmanuelem Uchennou.

Derby byla zase spíše válka, že? Velká agresivita, intenzita…

„Souhlasím. Ale nikdy jsem nebyl součástí derby, ve kterém by nebyla velká agresivita a intenzita. A úplně v každém je červená karta, to už je asi součástí pražských derby. Vždy to bude válka, ale na různých úrovních, v některých zápasech je více fotbalu než v jiných. A upřímně si myslím, že tu bylo více fotbalu z obou stran než v utkání proti Sigmě.“

Těší vás, že jste se Slavii intenzitou minimálně vyrovnali, možná ji i předčili?

„Slavia má opravdu excelentní vstupy do zápasů, v tom jsme dnes byli lepší. V Edenu jsme inkasovali hned po 90 sekundách, hodně jsme se o tom před zápasem bavili. Vidím tu partu tvrdě pracujících a trénujících kluků, měli jsme skvělý týden, všichni byli velice soustředění, proběhly dobré pohovory. Za vítězství si hráči zaslouží veškeré moje uznání. Nevidíte vše, ale v současnosti funguje prostředí na Spartě velmi dobře.“

Na pravém wingbeku jste postavil Emmanuela Uchennu, jak jste byl s tímhle tahem spokojený?

„Je to hráč pro budoucnost, o tom není pochyb. Umí hrát agresivně a dokáže pokrýt velký prostor před sebou i za svými zády. Hodně nám pomohl s dlouhými balony Slavie na Chorého. Bude hrát víc a může být na kraji dobrým řešením, ačkoliv ho stále vidím převážně jako stopera. Ale nepřemýšleli jsme o tom, že hraje na Dioufa. Bylo to kvůli jeho silovému stylu hry, který jsme v tomto zápase potřebovali.“

Jak moc jste se bál o Petera Vindahla po zákroku Mojmíra Chytila?

„Když tam máte zásah do hlavy, musíte být velmi opatrný. Doktor ho prohlédl a dal palec nahoru, celkem brzy jsme věděli, že to nebude vážné, Peter neměl problém ani o pauze. Dostal ale pořádnou ránu do čela. Musím dodat: nemyslím, že to bylo od Chytila schválně, ale bylo to velmi nebezpečné.“

O čem jste se bavili koučem Trpišovským, když byl Vindahl ošetřovaný?

„Není to nic k rozebírání. Šlo o přátelské vyhodnocení situace. Jsou situace, kdy máte s kouči soupeře na situaci odlišný pohled a někdy překvapivě stejný.“

Co mění tento výsledek v situaci v boji o titul? Může to rozhodit Slavii?

„Upřímně jsme se dostali do situace, kdy je hloupé každý den mluvit o tom, jak se stát mistry. Jako Sparta musíme být na lovu do úplného konce. Není to tak, že jsme si na Strahově řekli, že derby musíme vyhrát kvůli naší situaci v tabulce. Budu velice nudný a řeknu, že to bereme zápas po zápasu. Deset zápasů, deset bodů, to je těžké dohnat. Slavia vypadá silně, a i kdyby opět prohrála, může to být maximálně o sedm bodů. Ale budeme na lovu, dokud to bude realistické.“

Byl to směrem do defenzivy váš nejlepší výkon v sezoně? Minimálně od Malmö?

„To máte asi pravdu. Michal Vávra dobře připravil plán a hráči ho správně realizovali. Bavili jsme se o jednoduchých věcech - když slávisti poběží, musíte běžet rychleji. To se podařilo. Slavia má velice dobrý přechod do útoku a jsem ohromně spokojený s tím, že jsme jim nedovolili prakticky nic.“

Je to pro defenzivu velká injekce sebevědomí?

„Myslím si, že jsme se z našich strastí poučili. Ve způsobu, jak jsme se snažili být aktivní s míčem a bez něj. I z Ligy mistrů, kde jsem byl v našich posledních dvou zápasech velmi spokojený s naší defenzivou proti velice silným týmům. Použil jsem často před hráči jednu větu: ,Musíme být v obraně nemilosrdní'. Myslím, že se nám to daří. Ano, v Karviné jsme dostali dva rychlé góly, ale opravdu si myslím, že jsme v obraně nyní silní. Jsou ale týmy, které se jen soustředí na defenzivu, nechtějí riskovat, nehrají přihrávky tam, kdy by bylo nebezpečné ztratit míč. Také nechceme být naivní a hloupí, ale chceme s míčem něco vymýšlet. Máme fantastické hráče do ofenzivy, a pokud na ně budeme jen nakopávat dlouhé míče, za chvíli mi začnou ťukat na dveře, že tohle není jejich hra. Slavia je opravdu silný tým.“