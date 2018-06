Uličný se vrátil do Brna: Pivarník musí připravit Zbrojovku na bojovnost

V Brně působil dvakrát. Pokaždé to bylo úspěšné angažmá, jednou skončil na třetím a podruhé na čtvrtém místě. Kultivovaný trenér Petr „John“ Uličný se opět objevil na brněnské střídačce, ač pouze při příležitosti rozlučkového zápasu Luboše Kaloudy. A pořádně si to užil.

Vy jste působil v Brně jako trenér, když se Luboš Kalouda a jeho generace drala na fotbalové výslunní. Jak na to vzpomínáte?

"Moc dobře, protože to bylo právě tady na Srbské a skončili jsme na čtvrtém místě. Ti hráči přijeli zrovna z mistrovství, kde získali stříbrnou medaili. Pamatuji si především utkání se Spartou, kdy jsme otáčeli z 1:2 na 4:2. Právě Kalouda dával dva parádní góly a v devadesáté minutě Tomáš Polách už značně unavený vstřelil branku do šibenice."

Příjemné vzpomínky se určitě vážou i s vaším prvním angažmá v Brně?

"Přesně tak. Nejenže vzpomínám na Kaloudu a Střeštíka, ale dneska tady hráli borci, který jsem trénoval v letech 1994-96, a těch tady bylo daleko víc. Tenkrát jsme skončili dokonce na třetím místě spolu s tehdejším asistentem Karlem Večeřou. Takže na Brno já vzpomínám strašně rád a zažil jsem tady dvě krásná angažmá."

O to smutnější pro vás jistě je sledovat brněnský pád...

"Tak, řekl jste to pěkně. Je to smutný pro mě, i když aktuálně žiju v Olomouci, takže Sigma mi dělá radost, že hraje poháry, ale Brno, kde jsem působil dvakrát, padá. To je velice nepříjemné, protože druhá liga je hodně o bojovnosti, takže se tam bude hrát těžce někde ve Varnsdorfu nebo v Ústí nad Labem. Ale přál bych Brnu, aby se okamžitě vrátilo. To město do ligy jednoznačně patří."

Právě Olomouc, která spadla a po návratu hraje o poháry, může Zbrojovce posloužit jako příklad, co myslíte?

"Přesně tak. Je to tak trošku o trpělivosti, ale Olomouc tam začala stavět na mladých hráčích, kteří dnes hrají v základní sestavě. Václav Jílek dal dost šancí Jemelkovi, Kalvachovi a dalším. Těm klukům, co jako dorostenci byli mistři republiky. Na tom to postavili a zaslouženě postoupili a jako nováček skoro udělali třetí místo."

Takže v první řadě musí dvojice Požár – Pivarník postavit základy nové Zbrojovky, co se týče hráčského kádru?

"Romana Pivarníka znám, musí to mužstvo posílit kvalitou. Tak, aby ten kádr byl silný a připravený na druhou ligu, která je opravdu jak jsem říkal hodně o bojovnosti. Každý soupeř je nepříjemný a proti Brnu se bude obzvlášť snažit předvést."