Csaplár půjde do Zlína! Dostane roční smlouvu, klub bojuje o Poznara | iSport.cz

V jednu chvíli se jednání zasekla. Zdálo se, že Zlín půjde jinou cestou. Nakonec přece jen sáhl po Josefovi Csaplárovi. Jeho vize zaujaly majitele klubu Zdeňka Červenku, pro filozoficky smýšlející kouče má slabost. Pro něj byl od začátku první volbou, byť pomýšlel i na Davida Holoubka a ve hře bylo i definitivní povýšení pracovitého asistenta Jana Kameníka.

Pro Csaplára půjde o první trenérské angažmá na Moravě. Dosud působil jen v Čechách (Příbram, Liberec, Slavia, Žižkov), v Příbrami a v Liberci dokonce dvakrát. Zkusil si i zahraniční štace v Polsku (Wisla Plock) a Řecku (Panionios Atény). Letos po 25. kole opustil příbramskou lavičku v době, kdy byl s týmem na 14. místě. Jeho vztah s vedením se vyčerpal, došlo k dohodě o ukončení smlouvy.

Ke konci ročníku ho oslovil Fastav, jenž hledal náhradu za odvolaného Pivarníka. Csaplár osobně sledoval semifinále Skupiny o Evropu s Olomoucí, následně došlo k několika dalším kontaktům. „Majitelé klubů u mě mají jednu jistotu. Nikdy neřeknu, jestli jsem s nimi jednal nebo ne,“ vzkázal Sportu. Návštěvu stadionu Letná se snažil zakamuflovat tím, že jel kolem z výletu od Znojma. Zainteresovaní však věděli své.

Zlín tak v příštích dnech představí už čtvrtého trenéra během jediného roku. Minulou sezonu rozjel Michal Bílek, jenž v zimě přijal nabídku od reprezentace Kazachstánu. Vystřídal ho Roman Pivarník a po něm nastoupil na čtyři zápasy Jan Kameník. Ten zlepšil atmosféru v kabině a přivedl tým do finále prostřední skupiny. V něm podlehl Mladé Boleslavi (3:1, 0:3). Výsledek a výkon ve druhém zápase nejspíš přesvědčil šéfy, aby dali přednost zkušenému kouči.

Nyní je řada na Csaplárovi, pro něhož je stěhování na Moravu rodinnou komplikací. Má nemocného syna, který vyžaduje nadstandardní péči. Klub mu údajně umožní, aby jel jednou za týden na den domů. Jinak trvá na tom, aby fungoval ve městě.

V kádru se nečekají výrazné změny. Stoper Zoran Gajič, jak už deník Sport dříve informoval, neprodlouží smlouvu. Odchází do zahraničí, prý do Ruska. Klub bojuje o podpis útočníka Tomáše Poznara, jemuž skončilo hostování z Plzně. Nejlepší střelec naskočí do přípravy, ale ještě čeká, zda se neobjeví lepší nabídka. Jeho setrvání je nicméně pravděpodobné. Z posil je jistý příchod obránce Lukáše Vraštila z Brna, kontrakt o dva roky prodloužil záložník Marek Hlinka.

Letní přípravu startuje mužstvo už 10. června, nový kouč Csaplár by měl být při tom.

