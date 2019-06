Páník před bojem o Evropu: bude u týmu pokračovat? Jak na Komličenka? | iSport.cz

Předsezonní cíl? Skončit v tabulce do desátého místa, o MOL Cupu se příliš nemluvilo. Byť se fanouškům Baníku nelíbily některé výkony, realita je taková, že Ostravané po dlouhých letech zažili úspěšný ročník. Na Moravě a ve Slezsku byli nejlepší.

Kdyby vám někdo v létě řekl, že posledním zápasem sezony pro vás bude kvalifikace o Evropskou ligu, tak byste to asi brali, že?

„Samozřejmě, protože primární ambicí bylo držet se někde ve střední skupině, abychom nehráli o padáka. Myslím, že jsme to dotáhli daleko, ale vítězství v posledním utkání by nám pomohlo k tomu, že bychom se odrazili ještě výš. To si hráči musí uvědomit.“

Jste na ně hrdý za progres, který během roku udělali?

„Ano, kluci na tréninku pracovali velice dobře. Většina z nich je hodně ambiciózních. Důležité bylo, že si všichni uvědomili, že na prvním místě je Baník Ostrava. A ten se neskládá jen z jedenácti hráčů, ale z celého kádru a dalších lidí. Příkladem je třeba vývoj Milana Jiráska, který na začátku nekopal, ale dnes u nás hraje klíčovou roli nejen v rozehrávce.“

Před vámi je utkání o všechno.

„Obrovsky těžký zápas, vyvrcholení, úplný závěr. Možná to tak mělo být, je to realita. Když se nám to nepovedlo v poháru ani rovnou z ligy, tak to snad vyjde teď do třetice všeho dobrého. Ukáže se, jestli se mužstvo ještě dokáže vyždímat, protože toho má dost. Široké kádry u nás mají jen dvě, možná tři mužstva. Rozdáme si to, věřím, že nám pomůžou fanoušci.“