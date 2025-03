Footcast Preview: Sparta si poradí s Libercem a Slavia se nadře proti Jablonci

Do nejnovější epizody Footcast Preview si pozvali David Sobišek a Jakub Podaný experta Fortuny Romana Kovaříka. V úvodu byla řeč o 313. derby pražských „S“, o postupu Realu v Lize mistrů přes odvolanou proměněnou penaltu Juliána Álvareze a poté se probralo všech osm zápasů 26. kola Chance Ligy.

Jakub Podaný nepochybuje, že by Sparta po vítězném derby neměla zvládnout duel v Liberci. „Slovan se bude muset soustředit na rychlost v přechodu a podporu vícero hráčů. Pokud mají Spartu nějak pravidelněji překonávat, tak to bude v rychlostních soubojích přes stopery, ale neočekávám, že by jich mělo být v zápase mnoho. V tomto případě bude i hodně záležet jakou sestavu zvolí Radoslav Kováč. Sparta je ale favorit a věřím, že dobré úrovni utkání pomůže i atmosféra na stadionu.“

Slavia je z 26. kola největším kurzovým favoritem, ale proti Jablonci to podle Davida Sobiška nebude tak jednoduché, jak říkají kurzy. „Jedničku bych na tiket nedal, protože Jablonec je velmi nepříjemný soupeř. Mají dobrou defenzivu a nevím, jak bude proti Martincovi s Tekijaškim fungovat hra na centry. Jablonec má i dobré protiútoky a nebezpečného Jawa, který má na jaře střeleckou formu. Slavia bude bez Chytila, Oscara a Dioufa. To je solidní oslabení. Místo Dioufa čekám na levé straně Ivana Schranze. V ofenzivě bych se chtěl v základní sestavě dočkat Kušeje na úkor Chytila. Jsem si vědom výtečné slávistické domácí bilance, ale sešívaní se na tři body pořádně nadřou a nedivil bych se, kdyby z toho byla klidně remíza.“

„Pro mě je kurz na Sigmu nejlepší z celého kola. Sigma má formu, má výborné standardky, nejlepšího ligového střelce Jana Klimenta a v mých očích by mohl být klidně o dvě desetiny nižší, než je teď a to 2.18. Hradec bude na Andrově stadionu bez vyloučeného Petráška, vykartovaného Dancáka a možná bez zraněného Čiháka, což by byli tři hráči z kostry týmu. Votroci dali navíc venku jen osm branek a mají v nohách středeční zápas v Mol Cupu,“ řekl k souboji Olomouce s Hradcem expert Fortuny Roman Kovařík.

V dalších zápasech se víc věří Pardubicím proti Dukle. V souboji Teplic se Slováckem se očekává menší počet branek a Baník si může odvézt z plzeňské Doosan arény nějaký ten bod.

Premiéra Footcast Preview poběží na obrazovkách Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.40. Následující dny pak najdete v programu i další reprízy.