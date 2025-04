Šlágr na Letné pohledem novinky vivo V50 Lite: ostrost i ve tmě, parťák na celý zápas

Vstoupit do diskuse (

Sparťanský stadion na Letné byl vyprodaný, prestižnímu ligovému klání, kde oba týmy bojovaly o čelo Chance Ligy, nechyběla skvělá atmosféra. Navíc se bylo na co dívat – padaly góly, domácí fanoušci nakonec odcházeli zklamaní po plzeňské výhře 4:2. Na zápase jsme vyzkoušeli nový telefon Vivo V50 Lite, který vstoupil na evropský trh v březnu.

Hlavní výhoda? Za rozumnou cenu dostanete velmi slušný telefon s moderními funkcemi s elegantním designem v tenkém těle. Významnou předností je velká výdrž baterie (6500 mAh), ultrarychlé 90W nabíjení FlashCharge ve spojení s kvalitním foťákem. Na velké sportovní akci vám i při plném využívání (focení, točení videi, surfování na internetu), díky kvalitní baterii vydrží jako spolehlivý parťák přes celý zápas.

Vivo V50 Lite je vybaven 50Mpx hlavním fotoaparátem se světelností f/1.8, který zachytí každý detail s výjimečnou ostrostí. Modul s fotoaparáty a přisvětlením Aura Light na zadní straně funguje výborně. Velký snímač umožňuje rychlé a přesné zaostření, takže i dynamické scény jsou téměř dokonale ostré. Díky pokročilému HDR a panoramatickému režimu získáte skvěle prokreslené snímky i v náročných světelných podmínkách.

Jak fungoval telefon v praxi na letenském stadionu? V horších světelných podmínkách za umělého osvětlení zvládl velmi dobře detaily při přiblížení, díky stabilizátoru jsou snímky ostré a jasné. Zkoušeli jsme fotky z větší dálky (horní část tribuny) i od hřiště a výsledek byl více než slušný. Při focení výrazně pomáhá i možnost přepnutí na noční režim, který si se snímkem ještě víc „pohraje“ a výsledek je ještě zajímavější. Nevadil ani houstnoucí déšť, který jen podtrhl emoce zápasu – plzeňský tým i fanoušci Viktorie odjížděli zpátky na západ Čech spokojení, domácí příznivci čekali od svého mužstva určitě víc.

Smartphone vivo V50 Lite nastavuje nový standard výdrže a designu baterie: v ultratenkém těle o tloušťce pouhých 7,79 mm ukrývá špičkovou 6500mAh baterii BlueVolt. Baterie poskytuje bezkonkurenční výdrž: na jedno nabití umožňuje až 27 hodin přehrávání videa. Což je přesně věc, kterou v místě, kde nemáte možnost telefon hned nabít, velmi oceníte.

Telefon určitě lze doporučit. Model vivo V50 Lite je nyní k dispozici s doporučenou maloobchodní cenou 7 299 Kč (5G) nebo 6 299 Kč (4G). U prodejce Datart získají zájemci o model V50 Lite 5G do 13. dubna slevu 800 korun při použití slevového kódu (pořizovací cena se tím sníží na 6 499 korun). U vybraných prodejců získají zájemci o model V50 Lite 4G taktéž do 13. dubna slevu 500 korun při zadání slevového kódu. V obou případech získají až do 13. dubna jako dárek nabíjecí adaptér vivo 90W FlashCharge zdarma.

Ve střední kategorii telefonů získáte přístroj, na který se můžete spolehnout díky velké výdrži baterie a dokážete s ním fotit všechny možné akce i v horších podmínkách. Příště na Letnou si ho vezměte s sebou i vy!

