Vášně v Pardubicích! Kvůli penaltě. Nevím, kdy něco proměníme, zoufal si Sychra

Neskutečné! Pardubice zjevně urazily všechna fotbalová božstva. Jinak není možné, aby nedaly sedm zápasů v řadě gól a neprohrály tento duel s pražskou Duklou, v němž trefili třikrát brankovou konstrukci. „Všechno je teď proti nám. Říkám si, co to tady je,“ povzdechl si agilní záložník Vojtěch Sychra po porážce 0:1. Tu navíc soupeři vystřelil Jakub Hora v 85. minutě z pokutového kopu za zákrok loktem Davida Šimka na střídajícího Kevina-Prince Millu.

Negativní střeleckou sérii táhnou Východočeši od půlky prosince, kdy skórovali proti Liberci (1:1). Respektive jim byl uznán vlastní gól obránce Jana Mikuly. Do sítě protivníka se přímo trefil ještě o týden dříve kapitán Kamil Vacek. Od té chvíle ani ťuk. Šílené soužení v koncovce vyvrcholilo v sobotu proti pražské Dukle v souboji celků, které půjdou téměř jistě do baráže. „Už jsem se skoro radoval,“ poznamenal Vojtěch Sychra ke své ráně do tyče. „Nevím, kdy já a celý tým něco proměníme,“ dodal zoufale.

Na druhou stranu věří, že stačí odšpuntovat smůlu a půjde to. „Věřím, že až dáme jeden gól, strašně nás to zvedne,“ mínil s nadějí v hlase. O tom, že se vše láme, nicméně věřil už teď v průběhu druhé půle.

Domácí se po špatném začátku zvedli, dusili Radovu partu před jejím vápnem. Do břevna pálili Vacek se Šanclem „Říkal jsem si, že už to prolomíme. A nakonec prohrajeme 0:1 po takové penaltě,“ nechápal závěr utkání, kdy Hora uklidil „desítku“ pod břevno.

Odpískaný faul Šimka na Millu vzbudil vášně

Odpískaný faul Šimka na Millu při centru do vápna vzbudil vášně. Poslední minuty byly emotivní, málem došlo na potyčky, hráči se srocovali kolem rozhodčího Karla Roučka. Pardubičtí ještě žádali penaltu, když vysunutý stoper Šimek padl ve vápně po letmém kontaktu s Mariosem Purzitidisem. V tomto případě však sudí rozpažil, nejspíš v souladu s pravidly. Ale povídejte to poraženým…„Emoce jsou vyšponované,“ přiznal trenér David Střihavka, podle něhož měl jeho soubor za výkon ve druhém poločase brát tři body. „Ten byl skvělý,“ chválil zlepšení.

Také kouče štvalo, jakým způsobem domácí inkasovali. „Naskočení do ruky, lokte a pád. Sporný moment, ale nechci se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Střihavka po rychlém zhlédnutí videa. „Musíme odejít se vztyčenou hlavou. Ono to někdy padne,“ doufal.

Nováček zvítězil po patnácti zápasech. Jeho poslední „obětí“ byly v říjnu právě Pardubice. Evidentně oblíbený sok.

Díky druhému triumfu už jsou před nimi o čtyři body. Postaral se o to kliďas Hora. Nervy před penaltou? Ty nemívá. Stresové situace spíš vyhledává. „Mám to rád,“ usmál se záložník, jenž však musel svůj pokus tlačit očima. Střelu do středu brány hodně zvedl, skončila pár centimetrů pod břevnem. Brankář Jan Stejskal skočil předem na stranu. „Já se na gólmana nikdy nedívám, jen před utkáním na videu,“ líčil střelec. „Měl jsem předem vymyšlené, kam to kopnu,“ dodal.

„Pardubice hrály ve druhé půli dobře, na konci to bylo o soubojích, žlutých kartách,“ shrnul nervózní finiš.