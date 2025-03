Sparta bez gólu: poprvé od Plzně! Mizerná čísla, slabá střídání i Uchenna na wingbekovi

Dostal jednoduchou otázku: „Jak jste spokojený s jarní částí sezony?“ Ale Lars Friis, trenér Sparty, si projel rukou ve vlasech a lehce se zamyslel: „Měli jsme dobrou sérii, ale upřímně – podělali jsme mnoho zápasů na podzim. Proto jsme v situaci, kdy musíme vyhrát každý zápas,“ připomněl (jako téměř každý týden) nedávnou krizi letenského týmu.

Přesto sparťané zvládli od listopadové remízy s Duklou (1:1) devět ligových zápasů po sobě a jako jediný tým prošli jarní částí bez porážky. To se změnilo v sobotu večer v Liberci, kde realizační tým v čele s hlavním trenérem Radoslavem Kováčem propadl euforii, připsal si největší výhru v sezoně.

„Tři body nemáme, to se může stát. Nejsem spokojený s tím, jakým způsobem jsme prohráli,“ líčil Friis. „Jinak devět výher v řadě je fajn, máme i postup v poháru. Jen tahle porážka na všechno vrhá negativní stín,“ pokračoval.

Nejnížší xG v celé sezoně

Letenští po zimní pauze vylepšili defenzivní bilanci, ale zároveň pokračovali ve slušné ofenzivě. Ve všech předchozích šesti jarních utkáních vstřelili aspoň dva góly. Postupně zdolali obranu Slovácka (2:0), Hradce Králové (3:0), Karviné (3:2), Českých Budějovic (2:1), Olomouce (2:1) a také suverénní Slavie (2:0).

Tentokrát však přišel náraz. Sparta se na hřišti Liberce vyhoupla pouze na 0,46 očekávaných gólu, což je její vůbec nejnižší číslo v této ligové sezoně. „Byli jsme slabí v základech, jako jsou souboje, běhání nebo zastavování brejků. A bojovali jsme taky s vytvářením šancí,“ zdůraznil stoper Asger Sörensen. „Abychom byli víc nebezpeční, chyběl nám lepší dotek s balonem, větší přímočarost, tvrdší přihrávka nahoru, směrem k brance,“ vysvětlil.

Nic se nezměnilo ani v závěru utkání, kdy trenér Friis vyskládal vedle sebe čtyři ofenzivní jména – Haraslín, Kuchta a střídající útočník Albion Rrahmani s Veljkem Birmančevičem. Výsledek: křivka očekávaných gólů se téměř nezvedla, v největší šanci se ocitl Sörensen.

Soupeř góly Sparty očekávané góly Sparty Liberec 0 0,46 Slavia 2 1,59 Olomouc 2 2,16 České Budějovice 2 2,92 Karviná 3 1,19 Hradec Králové 3 4,8 Slovácko 2 1,1

„Chyběla nám odvaha jít do brány, dotlačit míč do sítě nebo zastavovat útoky Liberce. To je případ i obdrženého gólu, kdy jsme mohli akci zastavit. Chyběl nám důraz a vůle,“ poznamenal Friis.

První poločas nebyl úplně bez hrozby. To ne. Hlavičku Jana Kuchty vyrazil brankář Tomáš Koubek, stejně jako pokus Filipa Panáka. Lukáš Haraslín mířil nad branku, v posledních minutích pak z klasické pozice minul. Hůř bylo až po přestávce, kdy nepřišla ani jedna střela mezi tři tyče.

Letenští absolvovali špatný pětiminutový úsek, kdy skóroval Denis Višinský (dal devátý gól v této sezoně). Následně po chybné rozehrávce brankáře Petera Vindahla zahrozil Lukáš Masopust. A najednou se čekalo, jak Sparta zareaguje.

Střídání nezabrala

Friis postupně poslal do akce Rrahmaniho, Tomáše Wiesnera a Matěje Ryneše. Až v 85. minutě přišli na hřiště Birmančevič a Patrik Vydra. Ani jeden z nových hráčů na hřišti se nedostal do zakončení.

Jindy by dostal přednost zřejmě Victor Olatunji, urostlý útočník, který na jaře kopnul do vrtule a gólem v závěru rozhodl nedávný zápas v Olomouci. Ale tentokrát neusedl ani na lavici, což byl trest za to, že v týdnu přišel pozdě na jeden z mítinků. „Ano, scházel mi,“ přiznal Friis. „Victor by samozřejmě přinesl fyzické schopnosti, je rychlý a silný. Pomohl nám ke třem bodům v Olomouci, ale dnes tu zkrátka nebyl. Nic s tím už neuděláme,“ uvedl Sörensen.

Další z probíraných Friisových tahů je nasazení Emmanuela Uchenny na pozici pravého wingbeka, kde si v minulém kole poradil s Malickem Dioufem ze Slavie. Tentokrát měl víc prostoru na ofenzivní výpady, ale nepřišly. To souvisí zřejmě s trenérovým výrokem z minulého víkendu. „Pro mě je spíš stoper,“ zmínil dánský kouč. Přesto upozadil hráče jako Wiesner a Martin Suchomel.

Uchenna v kombinaci s Lukášem Sadílkem, který ze středu hřiště přepíná do křídelního prostoru, nebyl nebezpečný. Za jednašedesát minut zapsal jednu nepřesnou střelu a neúspěšný centr.

„Je znát, že Uchenna nehraje na této pozici obvykle,“ přikývnul Sörensen. „Během zápasu s ním hodně komunikujeme, pomáháme mu. Proti Slavii odehrál velmi dobrý zápas, dneska hrál taky dobře. Bylo tam jen jedno, dvě nerozumění, kdy jsme špatně spouštěli presink, nebo měl horší postavení, než jsme čekali,“ pokračoval.

Spolupráce s Wiesnerem vycházela lépe, stejně jako na druhé straně mezi Jaroslavem Zeleným a Haraslínem. Přesto Sparta narazila, Liberec zvládl utkání v defenzivě na výbornou.