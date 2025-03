Vechetův premiérový hattrick: Užívám si to moc. O přestávce byly v kabině nervy

Filipe, zapisujete první hattrick v lize, jak si ho užíváte?

„Užívám si to moc. Jsem strašně rád, že jsem pomohl týmu otočit zápas. Musím přiznat, že to nebyl to od nás úplně nejlepší výkon, určitě bychom ho měli zlepšit do dalších zápasů. Ale jsem rád, že jsem pomohl k vítězství.“

Hattrick jste načal poměrně pohodově. Nejdříve penalta, pak snadná dorážka.

„Když byla písknutá penalta, hned jsem si ji vzal. Věděl jsem předem, kam ji kopnu, a to se mi povedlo. U druhé branky jsem trochu počítal s tím, že bude Bužek střílet na kříž a gólman by to mohl vyrážet. Zrovna se to odrazilo ke mně a já to dorazil. U poslední trefy jsem si pokryl obránce, pokryl jsem si i balon, otočil se a vystřelil. Padlo to tam, takže spokojenost.“

Vítězství se ale nerodilo lehce, vždyť Dynamo dvakrát vedlo.

„Nebyl to od nás dobrý výkon, dělali jsme zbytečné chyby, sami jsme si pokazili průběh zápasu. Musíme se z toho poučit a do dalšího kola jít jako jiný tým.“

Pomohla vám dlouhá přesilová hra po vyloučení budějovického Hubínka?

„Byl to klíčový okamžik zápasu, ale moc jsme toho nevyužili tak, jak jsme chtěli. Zbytečnými ztrátami jsme si kazili výkon. Hlavně, že se nám to povedlo otočit a získali tři body.“

Krátce po vyloučení jste inkasovali, to byla studená sprcha, ne?

„To jsou ty zbytečné chyby. Budějovice dostaly červenou a my hned inkasujeme… Musíme se z toho poučit a být v tom chytřejší a vyvarovat se chyb.“

Jak hlučná byla přestávková porada v kabině?

„No, byly tam trošku nervy. Spíš jsme si říkali, co zlepšit, jak jít do druhé půle v lepším nastavení u všech hráčů.“

Karviná zahrávala v konci zápasu druhou penaltu. Nemrzelo vás, že jste už tou dobou nebyl na hřišti?

„Ani mne to nemrzelo. Spíš je škoda, že to Krčík neproměnil. Krča je kopat umí, takže jsme mu jako tým věřili. Stane se, že se nedá, takový je fotbal. Máme tři body a jedeme dál.“

Co měla znamenat vaše oslava po prvním gólu?

„To je taková sranda s kamarády z jedné hry. Konkrétní být nechci, nechám si to pro sebe. Byli jsme takhle domluveni, tak jsem to udělal.“