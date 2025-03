Szikszayova chyba. Karviná neměla kopat penaltu v Budějovicích, rozhodla komise. Dukla v právu

Rozhodčí Ladislav Szikszay v nedělním utkání 26. kola fotbalové ligy České Budějovice - Karviná (2:3) chybně nařídil penaltu ve prospěch slezského celku. V dalším záchranářském souboji mezi Pardubicemi a Duklou (0:1) naopak Pražané zahrávali pokutový kop po právu. V komuniké to uvedla komise rozhodčích FAČR.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Komise uvedla, že za 26. kolo byla požádána o vyjádření pouze ke dvěma situacím.

České Budějovice proti Karviné brzy vedly, jejich aktivitu ale přibrzdila 24. minuta, kdy Emil Tischler v pokutovém území zasáhl karvinského kapitána Patrika Čavoše a Szikszay ukázal na bílý bod. Penaltu proměnil Filip Vecheta, autor hattricku. Jihočeši hráli od 36. minuty bez vyloučeného Michala Hubínka a znovu nedosáhli na první výhru v sezoně.

„Ve 24. minutě utkání rozhodčí chybně nařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč domácího družstva č. 14 sice lehce zasáhl hráče hostujícího družstva č. 28 kolenem do kolene, ale tento kontakt nebyl příčinou jeho pádu. VAR (videorozhodčí) měl v tomto případě intervenovat,“ uvedla komise.

Dukla penaltu kopala správně

Souboj dvou týmů, které čekaly na premiérovou jarní výhru, rozhodl ve prospěch Dukly v závěru z penalty Jakub Hora. Sudí Karel Rouček nařídil pokutový kop za faul Davida Šimka na Kevina-Prince Millu. Pražané se vítězstvím odpoutali od předposledních Pardubic na rozdíl čtyř bodů.

„Hráč domácího družstva č. 4 zasáhl předloktím ruky obličej hráče hostujícího družstva č. 22. Pro nařízení pokutového kopu je podstatné, že k zasažení soupeře došlo výrazně dříve, než hráči podstoupili souboj o míč. Pokud by rozhodčí pokutový kop nenařídil, nejednalo by se o zjevnou chybu a VAR by v tomto případě neměl intervenovat,“ vysvětlila komise.

