Tohle je Masaryk, dozvěděl se Friis. Trenér Sparty o Praze i šlágru s Plzní

V elegantním šedém obleku, ve kterém fotbalisté Sparty cestovali Ligou mistrů, dorazil do Rezidence primátora. Trenér Lars Friis byl u toho, když kapitán letenského týmu Filip Panák převzal Klíč od hlavního města Prahy. „Je to krásná tradice,“ pochvaloval si Dán, který promluvil také o reprezentační pauze a přípravě na nedělní ligový šlágr s Plzní.

Jakmile Lars Friis stvrdil podpisem do knihy, že Sparta po posledním derby (2:0) se Slavií vládne Praze, postavil se ke zdi a nad hlavou měl bustu. Tomáš Křivda, generální ředitel klubu, prozradil Larsu Friisovi: „Tohle je Masaryk, první prezident Československa.

Dozvěděl jste se něco nového, že?

„Ano, teď mám o trochu víc znalostí, než když jsem sem přišel. A velmi jsem si to užil, je to krásná budova a skvělé prostředí. Nejsem ani překvapený, jak to funguje. Tohle je prostě Praha, velmi krásné město.“

Do Česka jste přišel před dvěma lety, což je docela dlouhá doba. Našel jste si oblíbená místa v hlavním městě?

„Bydlím na Praze pět, takže miluji svou část. Opravdu ji mám rád. Je to klidná oblast a za pětadvacet minut chůze jsem v centru. Ale je tady hodně hezkých míst jako Karlín, Letná nebo Holešovice.“

Když zrovna netrávíte čas na Letné nebo Strahově, co v Praze děláte?

„Snažím se toho co nejvíc dozvědět o městě, hodně se procházím. Za každým rohem je něco nového, hodně historie a akcí. Ale třeba si taky vezmu notebook, sednu si do kavárny, dám si kafe a trochu pracuju, i když mám volno.“

Momentálně končí reprezentační přestávka, práce pomalu začíná. Ale jak jste prožil pauzu od zápasů?

„Byl jsem doma v Dánsku, poprvé od Vánoc. To bylo příjemné. I když jsem byl jako obvykle zaneprázdněný, běhal jsem kolem rodiny a přátel, tak jsem si trochu odpočinul. Ale jak jsem se v neděli večer vracel zpátky, už jsem zase začal o všem přemýšlet.“

Tohle byla poslední pauza v této sezoně. Máte hodně energie před rozhodujícím obdobím sezony?

„Nevidím důvod, proč bychom nebyli plní energie. Vrátí se nám reprezentanti, kterých bylo pryč celkem třináct. To znamená, že bude skvělá atmosféra, energie a hodně smíchu. Je to něco podobného, jako když se kluci vrátí ze školy.“

V neděli hrajete s Plzní, což je důležitý zápas v boji o druhé místo. Co od Viktorie čekáte?

„Je to silný tým, odehráli opravdu skvělé zápasy v Evropě. Bylo úžasné, jak se jim dařilo. Hlavně v domácích zápasech potrápili hodně mužstev. Plzeň je velmi strukturovaná, dobře organizovaná. Hráči vědí, co mají dělat, v čem jsou silní a v čem ne. Nekomplikují si to víc, než je potřeba.“

Viktorii vede trenér Miroslav Koubek, nejstarší trenér v lize. Je možná pro ostatní inspirací?

„Upřímně ho tolik neznám. Když se potkáme, chvíli si popovídáme. Ale není to tak moc často. Styl hry Plzně a Sparty je však opravdu odlišný, není to tak, že bychom se navzájem inspirovali a brali od sebe nějaké prvky hry. Každopádně musím uznat, že v Evropě se jim dařilo poslední dvě sezony opravdu skvěle.“

Jste aktuálně na druhém místě, jen bod před Baníkem Ostrava. S čím budete na konci sezony spokojený?

„Musíme vždycky usilovat o co nejlepší možnost. Takže je jasné, že potřebujeme vyhrát domácí pohár a získat šanci, abychom se dostali do Ligy mistrů.“