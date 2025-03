Footcast Preview: Vyrovnaný šlágr kola, Slavia vyrabuje Julisku a Baník získá povinné body

Do nejnovější epizody Footcast Preview si David Sobišek a Jakub Podaný pozvali bývalého útočníka Plzně, Jablonce, Mladé Boleslavi nebo Příbrami Tomáše Wágnera. Ještě než došlo na debatu o všech zápasech 27. kola české nejvyšší fotbalové soutěže, probral se také uplynulý reprezentační sraz a zápasy proti Faerským ostrovům a Gibraltaru.

Jakub Podaný si myslí, že nedělní hit Sparty s Plzní bude velmi opatrný. „Sparta bude chtít eliminovat plzeňský střed, který sám o sobě dokáže vypracovat šance a nepotřebuje velkou podporu krajních hráčů. Pro domácí bude zásadní, aby byli hodně přímočaří po zisku míče a využívali otevřeného postavení Západočechů. Kolem vápna bude hodně záležet na individualitách a řešení situací, protože očekávám, že v bloku bude Plzeň velmi pozorná.“

Slavia se představí na Dukle a v tomto kole není většího favorita. Tomáš Wágner o výhře Slavie nepochybuje. „Sešívaní to zvládnou, i když mají omezené možnosti v defenzivě. Holeš s Chaloupkem jsou zranění a tak jsem zvědavý, kdo nastoupí na pozici stopera. Variant je několik včetně vracejícího se Vlčka nebo mladého Konečného. Nevidím moc šancí, jak by mohla Dukla Slavii překvapit. Pro domácí může být velkým plusem vyprodaná Juliska, která jim může vlít do žil víc emocí a elánu. Jinak fotbalová kvalita je na straně hostů a ti ji potvrdí.“

„Baník funguje jako dobře namazaný stroj. Čtyřikrát po sobě vyhrál a inkasoval jen jeden gól. Do iSport Fantasy bych doporučil Šína s Prekopem. Oba jsou ve formě a mohou být nositeli gólů a asistencí. Pardubičtí fotbalisté na jaře získali jen jeden bod s Plzní a ještě neskórovali, ačkoliv měli mít na kontě podle xG skoro osm gólů! Baník zvítězí navíc i s čistým kontem a pomůže si v boji o druhé místo, protože Sparta s Plzní hrají spolu a někdo z nich body ztratí.,“ řekl k souboji Baníku s Pardubicemi David Sobišek.

V souboji Hradce s Budějovicemi tvůrci Footcastu predikují výhru domácích a tři a více branek v zápase. Karviná by měla mít ke třem bodům blíž ve vzájemném měření sil s Boleslaví a málo gólů se očekává v utkání mezi Slováckem a Libercem.

Premiéra Footcast Preview poběží na obrazovkách Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.45. Následující dny pak najdete v programu i další reprízy.