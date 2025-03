Friis v novém díky Koubkovi: proměna Sparty vzešla i z utkání s Plzní. Jak Viktoria zareaguje?

Vstoupit do diskuse (

Nejtřaskavější ligová otázka se může v neděli večer na Letné – našlapané, nervózní, výbušné – mírně přiblížit k odpovědi. Tažení za druhým místem, jež se aktuálně týká Sparty, Baníku a Plzně, je vysoce sledované. Nejlepší z tria bude míst šanci prodrat se přes předkola do Ligy mistrů, jak se to ve stávající sezoně povedlo mužstvu Larse Friise. Kdo z nich si vytouženou kartu vytáhne, nastíní také střet Sparty s Plzní, za poslední léta už tuzemská klasika. Domácí do ní jdou takříkajíc v novém, na čemž má „zásluhu“ i plzeňské doučování.