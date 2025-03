Jawo o rasistických pokřicích fanoušků Sigmy: Je to smutné. Omlouval se i Minář

Lamin Jawo odmakal hodinovou šichtu. Náročnou. Jednou oslavil vstřelenou branku, ale radost mu zpětně zkazil zásah VAR a ofsajd. „Už se mi to stalo podruhé, prý mám moc dlouhé nohy,“ smál se. Přitom zažil v zápase moment, kdy měl hodně daleko do smíchu. Při střídání musel gambijský útočník projít kolem hostujícího kotle a velice brzy bylo jasné, že se z něj ozvalo něco, co se mu vůbec nelíbilo – rasistické bučení.

„Už na začátku mě provokovali a já jsem nereagoval. Pak začali bučet, udělal jsem gesto, ať zastaví a oni zastavili. Ale pak začali znovu, proto jsem reagoval,“ řekl po utkání výtečnou češtinou Jawo. K incidentu se seběhli hráči z obou týmů, rozzuřeného útočníka uklidňovali. Přitom jde normálně o velkého pohodáře a kliďase. I Luboš Kozel přiznal, že ho takhle rozčileného ještě neviděl.

„Nevěřím, že jsme v roce 2025 a dějí se takové situace. Je to smutné. V jejich mančaftu je pět nebo šest cizinců jako jsem já. Že na mě dělají fanoušci opičí zvuky, nemůžeme ve fotbale akceptovat,“ dodal Jawo, který podobnou situaci zažil v Česku dle svých slov jen jednou, ještě v dresu Zlína zhruba před třemi lety.

Nutno říct, že chování fanoušků se nelíbilo ani zástupcům Sigmy Olomouc. Hráči nevyrazili po zápase na děkovačku, po utkání se o situaci lehce otřel i kouč Tomáš Janotka. „Chceme, aby nás fanoušci podporovali, ale nechceme řešit věci, které do jednadvacátého století nepatří,“ pravil.

Podpora přišla i z řad zástupců Sigmy. S Jawem po utkání promluvil sám sportovní manažer Ladislav Minář a člen představenstva Adam Košař. Oba kluby v hledání viníků kooperují s policií, která situaci řeší. „Jsem velmi rád za to, jak Sigma reagovala. Ředitel klubu se mi omlouval. Tím je to pro mě uzavřené,“ prohlásil Jawo.

Pyro přerušilo utkání

Nebyl to jediný incident, který se na Střelnici na tribuně hostů udál. Deset minut předtím musel rozhodčí přerušit hru, protože ohlušující dělbuchy a pyrotechnika zapálila u sektoru ochrannou síť, zasahovat museli hasiči. „Hrozně jsem se lekl,“ poznamenal brankář o dělbuších Jan Koutný. Tomáše Janotku především mrzelo, že se tak stalo v pasáži, kdy jeho svěřenci měli navrch.

Přesto byl po utkání významně spokojenější než jeho protějšek Luboš Kozel. Remíza 0:0 sice už minimalizuje šance Sigmy na to, že by do základní části Jablonec přeskočila, ale na to Janotka nehledí. „Tlačit po 27. kole na páté mužstvo, to jsme si před sezonou ani nevysnili. Kde se nacházíme, je nadstandard,“ odmítal jakékoliv zklamání trenér Olomouce.

SESTŘIH: Jablonec – Olomouc 0:0. Bitva o páté místo bez branek, gól Jawa zrušil kvůli ofsajdu VAR • isportTV