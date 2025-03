Klímův první gól! V osmé sezoně, ve 175. zápase... Po trefě udělal dojemné gesto

Běžela čtyřiatřicátá minuta zápasu. Fanoušci v Malšovické Areně do té doby marně čekali na branku, či aspoň náznak povedené akce. V tu chvíli se však mraky na nebi rozestoupily a kužel slunečního světla zamířil na Jakuba Klímu zoufale čekajícího na první branku v Chance Lize.

Akce, na kterou bude do konce života vzpomínat, se odehrála takto: Spáčil jednoduchou kolmicí vystavil mimo hru tři budějovické hráče, Dancák pak jemným píchnutím prodloužil balon na Vlkanovu, z levé strany následoval přízemní pas do srdce pokutového území, kam si naběhl nehlídaný Klíma a z první levačkou zrušil tlustou kariérní nulu ve statistice vstřelených branek.

Kdo by čekal, že bude nadšením létat po trávníku a spoluhráči mu nebudou stačit, je na omylu. Klíma jen zvedl ruce, spojením palce a ukazováčku s úsměvem vytvořil dvě nuly, pak sevřel ruce v pěst a čekal, až na něj naskáčou ostatní. V tu chvíli s velkým dojetím schoval tvář do dlaní. Hradec dostal do vedení 1:0, o to větší radost měl.

Klíma v lize debutoval 17. února 2018 v dresu Mladé Boleslavi proti Karviné. Od té doby, tedy více než sedm let čekal na slastný gólový okamžik.

Ten přišel 30. března 2025.