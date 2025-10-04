Artis po obratu je už třetí. Táborsko zničilo Žižkov 6:1! Výhra Kroměříže nad Opavou

Předplatné

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola Chance Národní Ligy v Ústí nad Labem 1:0 a drží dál první místo v tabulce. Bodově je však vyrovnalo Táborsko, které rozdrtilo Žižkov 6:1, přičemž zápas musel dopískat kvůli zranění asistenta rozhodčí z okresu. Do popředí se dostává i druhý brněnský klub. Artis se po vítězném obratu nad Prostějovem (3:1) dostal na třetí místo. Poslední Kroměříž i v deseti výhrou 1:0 ukončila Opavě ligovou neporazitelnost.

Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.

Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.

Táborsko v sobotu mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.

Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.

Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1273220:1324
4Opava1164118:722
5Žižkov1262417:1820
6Baník B1153320:1318
7Ústí1252520:1717
8Slavia B1151521:1216
9Prostějov1242614:1814
10Příbram1141611:2013
11Jihlava1133513:1412
12Chrudim1125413:2011
13Č. Budějovice1232711:2211
14Sparta B103076:229
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

