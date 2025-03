Koubek: Najeli jsme na Evropu, soupeři to s námi nemají lehké. Durosinmi? Zabiják

Jak se rodila výhra na Spartě?

„Možná to byl zběsilý zápas, zároveň ale krásný. Padlo šest branek, netaktizovalo se, hrálo se nahoru, dolů. Snažili jsme se držet co nejvíc vysoké postavení, pokud to bylo jenom trochu možné. Sparta byla lepší v úvodu zápasu, upozorňovali jsme dopředu, odkud hrozí její největší nebezpečí. Bohužel jsme to na začátku neuhráli, to je minus zápasu. Stejně jako začátek druhé půle, kde jsme zase inkasovali. To jediné můžu mužstvu vytknout. Nebylo to bez chyb do defenzivy, některé věci se mi nelíbily, hráči Sparty tam měli víc prostoru, než bylo zdrávo. Neměli jsme nechat rozvinout nějaké akce, lépe zkrátit hřiště…“

Za další věci v utkání ale tým určitě pochválíte.

Podstatné je, že jsme měli zase energii hrát to, čeho jsme schopni. Naše motto zápasu bylo, že zopakujeme výkony, které jsme odehráli v Evropě. Věřili jsme, že takhle můžeme zase hrát, předtím nám chyběla energie po vyčerpávajících asi šesti anglických týdnech. Na Letnou jsme chtěli přenést způsob boje, odhodlání, zaťatost. Také organizaci hry, kde mám nějaké výhrady. Ale měli jsme energii, schopnost běhat, presovat, zastupovat, nahrazovat chyby spoluhráčů. Zkrátka jeden za všechny, všichni za jednoho. Byli jsme produktivní, dali jsme čtyři góly. Sparta také měla šance a mohla dát víc branek, my jsme mohli dohrát některé situace do víc gólů. Atraktivita zápasu byla velká.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Čím jste utkání rozhodli?

„Rafiu Durosinmi je náš rozdílový hráč ve vápně, v boxu zabiják. V poli to od něj není někdy podle našeho gusta, třeba by mohl víc míčů udržet zády k bráně. Ale jeho nejsilnější disciplína je box a na Spartě se prosadil. Zapadl jako další kamen do mozaiky – prosadil se i Pavel Šulc z náběhu, Matěj Vydra se trefil po delší době, ukázal, že dokáže vypálit levou, pravou, zpoza vápna. Museli jsme také uhrát sparťanský vzduch, kde měli domácí výškovou převahu, mají výborné hlavičkáře. Naštěstí jsme to uskákali, ubojovali. Zvládli jsme to fantasticky.“

Může být Durosinmi ještě lepší?

„Lepší a lepší, ano. Je na nějaké úrovni a neustále se zvedá. Jak už jsem o tom mluvil - jeho kvality nejvíc uplatníme v boxu, když vyleze ven, není to vždycky podle našich představ. Ale co mu mám vytknout, když dá dva góly… Někteří útočníci se skoro nepotkají s balonem a dají gól, on se s ním navíc potkává, chodí i do kombinace. Ale nejvíc nám pomůže ve finále, umí si najít míč, zakončit levou, pravou, to je nádhera. V tom je silný, nechtějme po něm nějaké driblinky a předfinální fázi.“

Kde se v mužstvu bere taková energie?

„Půlka mužstva prošla během reprezentační pauzy tréninkovým procesem, ostatní hráči byli u národních mužstev. První týden byl také o odpočinku po náročném programu, druhý už jsme se to snažili vyladit. Ale stejně jako další týmy, které mají reprezentanty, jsme nebyli kompletní. Jak zmiňoval i kolega trenér Trpišovský – stejně jako Slavia jsme se sešli až na dva poslední tréninky. Nebylo to ideální, ale i ti, co byli na reprezentaci, si mentálně odpočinuli. Zápasy s Faery a Gibraltarem dopadly dobře, kluci se viděli s kamarády, to vždycky pomůže.“

Narazili jste na zranitelnější Spartu zejména v její defenzivě?

„Především chci říct, že v ofenzivě máme kvalitní hráče, soupeři to s námi nemají jednoduché. Sparťanští stopeři jsou dobří, ale my máme Vydru, Šulce, Durosinmiho, to se také lehce nehlídá. Do konce ligy se ale hraje ještě o spousty bodů. Pokud bychom ale tady ztratili, Sparta by odskočila o pět bodů, Baník o čtyři, to by pro nás bylo velmi složité.“

Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Zápas jako dostihy, Vitík s Vindahlem zklamali. Z čeho těžila Viktoria? • isportTV