Sparta začne na Strahově stavět do pěti let. Klub podepsal smlouvu s FAČR

Fotbalová asociace ČR podepsala smlouvu se Spartou Praha o využití areálu na Strahově, kde letenský prvoligový klub vybuduje na vlastní náklady nový stadion. Aréna, která bude zároveň sloužit zápasům české reprezentace, se začne stavět do pěti let. FAČR a Sparta podepsaly smlouvu na pondělní tiskové konferenci v Praze.

Sparta se vloni stala vítězem mezinárodní soutěže o využití areálu chátrajícího stadionu Evžena Rošického, jehož vlastníkem je FAČR. Součástí smlouvy s asociací je povinnost poskytnout stadion nejméně ke třem zápasům reprezentace za rok. Sparta za možnost vybudovat novou arénu zaplatí FAČR celkem téměř 1,8 miliardy korun.

„Je to jeden z nejdůležitějších projektů českého fotbalu. Tato věc se táhla více než osm let, takže když jsme jako nové vedení asociace před čtyřmi lety nastoupili, stanovili jsme si vyřešení této problematiky jako jeden z hlavních cílů. Povedlo se nám to rychle a ku prospěchu celého českého fotbalu,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Sparta počítá, že nový stadion bude mít kapacitu 35 tisíc diváků. Aréna se tak stane největší v Česku. Do roku 2030 by měli Letenští získat stavební povolení, nejpozději za dalších pět let by měl být stadion hotov.

Částku v podobě stavebního platu bude Sparta vyplácet postupně po dobu 30 let, kdy bude na pozemku v nájmu. Sumu 95 milionů korun vyplatí úřadující ligový mistr asociaci do měsíce po podpisu smlouvy jako poplatek za exkluzivitu. Roční stavební plat bude činit přes 32 milionů korun, v celkové částce 1,784 miliardy korun je zahrnuta předpokládaná inflace i úspora za pořádání reprezentačních utkání.

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr odhadl, že výstavba vyjde zhruba na čtyři a půl miliardy korun. Nová aréna nebude takzvaným národním stadionem, protože nebude financována ze státních zdrojů. Po uplynutí 30 let budou pozemky bezplatně převedeny na letenský klub.

Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od předloňska už neslouží ani pro tréninky reprezentačních výběrů. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí asociace coby vlastník.

Sparta bude muset v budoucnu opustit Letnou, neboť tamní stadion s kapacitou 18.349 míst pomalu přestává stačit současným požadavkům. Největší fotbalová aréna v Česku nyní stojí v Edenu, domovský stadion Slavie pojme 19.370 diváků. Sparta už využívá jinou část strahovského areálu, na ploše bývalého spartakiádního stadionu má tréninkové centrum.