Smůla pro zraněného Harušťáka, letos už si nezahraje. Teplice i tak uplatní opci

Rozehrál se do dobré formy, v sestavě Teplic vytlačil konkurenta Alberta Labíka, tým výsledkově pozvedl a s nadějemi vyhlížel EURO do 21 let. Povedená jarní část v podání Jaroslava Harušťáka ale skončilo o víkendu malou fotbalovou tragédií. Levonohý bek, který na severu Čech hostuje z Baníku Ostrava, si proti Bohemians přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a rok 2025 pro něj zřejmě skončil. Klub na něj ale opci uplatní, iSportu to potvrdil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Kdo má s vážnými zraněními zkušenosti, musel už při momentu z druhého poločasu zápasu Bohemians - Teplice (1:1) trnout hrůzou. Jaroslav Harušťák se bez cizího zavinění při běhu zhroutil na trávník a ihned si sahal na koleno. Obličej v dlaních, nosítka… Magnetická rezonance následně odhalila ten nejhorší možný scénář.

„Má přetržený přední zkřížený vaz. Doba léčby je šest až devět měsíců,“ potvrdil informace iSportu teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Při letmém pohledu do historie těchto zranění je jasné, že u rehabilitace kolene platí spíše horní zmíněná hranice. Harušťák tak kromě závěru této sezony a EURO U21 přijde pravděpodobně i o podzimní část sezony.

Pro tuto chvíli se přitom v plánech Jana Suchopárka rýsoval na levý kraj jako varianta číslo 1. Jeho reprezentační a kuriózně i klubový konkurent Albert Labík začal na jaře hrát až druhé housle. „Klukům vždy zdůrazňujeme, že je tu sice nějaké EURO, ale na prvním místě jsou Teplice. A pokud budou pracovat v tréninku, i když nebudou v sestavě, odměna si je najde,“ říkal nedávno Zdenko Frťala na adresu Harušťáka, který byl mužem zápasu v klíčovém mači s Pardubicemi.

Klub uplatní opci

Odměna v podobě nominace ho mine. Odměna v podobě jisté budoucnosti? Ta přijde. Třiadvacetiletý hráč se stane kmenovým hráčem Teplic. „Harymu tu končí hostování k 30. červnu. Ale máme opci, kterou uplatníme. Jsme klub, který se chová férově. Cítíme, že to je správné, nebudeme se chovat jinak,“ řekl iSportu Štěpán Vachoušek.

Baník se podle informací redakce během sezony na beka, který má za sebou i působení v Lotyšsku, nevyptával ani na klubové, či osobní úrovni. Harušťákovi se během sezony z Ostravy nikdo neozval. Ačkoliv by se levou stranu, kterou momentálně vykrývá Daniel Holzer a Patrick Kpozo, nabízelo „vytunit“. Výše opce, kterou „Skláři“ do Ostravy pošlou, by měla být v nižších milionech korun. Baník má dohodnutý zpětný odkup, dle kterého by v případě uplatnění Teplice na hráči vydělaly, ale i vzhledem k vážnému zranění ho v létě nevyužije.

Na EURO se tak shodou nešťastných okolností otevřely dveře Albertu Labíkovi. Na Stínadlech mu po sezoně končí rok a půl dlouhé hostování ze Slavie, podle informací redakce s ním ale vedoucí tým Chance Ligy na letní přípravu nepočítá. I dvacetiletého odchovance Pražanů se Teplice chystají odkoupit, se Slavií o tom proběhly první diskuze už v zimě.

Harušťák není jediným obráncem, který se o víkendu v Ďolíčku zranil. Ze zápasu museli odstoupit i Denis Halinský a Dalibor Večerka, členové reprezentací do 21 a 20 let. Halinský ještě čeká na výsledky vyšetření, u hosta ze Sparty by mělo jít jen o menší problémy se šlachou. Přesto víkendový duel s Jabloncem zřejmě vynechá.